San Marcos Sierras: fuego contenido y relato del desastre en primera persona

El Gobierno provincial otorgó al intendente de San Marcos Sierras, César Briguera, una ayuda de un millón de pesos ante el incendio que este jueves conmovió a la localidad. También "puso a disposición toda la asistencia necesaria, tanto a los damnificados como al municipio", informó oficialmente.

Los ministros de Desarrollo Social, de Seguridad y de Gobierno colaboran ante la situación generada por el incendio, y para asistir a los damnificados se puso en marcha el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, que prevé subsidios para la reparación de daños en bienes muebles e inmuebles.

Fue el Ministerio de Gobierno el que otorgó al municipio una Ayuda del Tesoro Provincial por un millón de pesos, para atender necesidades inmediatas.

Por su parte el Ministerio de Seguridad, mediante la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, trabaja en la zona para contener y asistir a los evacuados.

El desastre en primera persona

Una fuente comunal relató a La Nueva Mañana parte del desastre. "Se han perdido varias casas, algunas total y otras parcialmente; no hubo víctimas pero sí murieron animales. Las casas las salvaron los vecinos, porque los camiones de los bomberos estaban rotos, no hay agua en el río y no abrieron el dique El Cajón", especificó.

La vecina señaló que "el problema de San Marcos es que no hay agua, para mi el fuego se podría haber controlado un poco antes, para que no se desmadrara como se desmadró".

"Vinieron cuarteles de bomberos de otros lados, aunque con camiones muy grandes y acá son callejones. Por suerte después llegaron los aviones hidrantes, pero la desesperación fue muy grande; fue una pesadilla que nunca viví tan de cerca", completó.

Contenido, aunque temen reinicios

Por otro lado, este viernes a la mañana la provincia informó que el fuego está contenido, aunque las condiciones meteorológicas hacen temer por posibles reinicios. Ya se realizó el recambio de personal, y en el sector trabajan más de 100 efectivos con el apoyo de aviones hidrantes y vigías.

Colaboran en el sector bomberos voluntarios de los cuarteles de San Marcos, Cruz del Eje, Capilla del Monte, Valle Hermoso, Los Cocos, Saldán, Mendiolaza, La Falda, La Cumbre y personal del ETAC de las bases Punilla y Norte, Policía de la Provincia de Córdoba, Plan Provincial de Manejo del Fuego y Defensa Civil provincial.

Además, las dos personas que fueron detenidas están acusadas de incendio culposo y el caso se encuentra a cargo de la fiscalía de la doctora Fabiana Pochettino.

