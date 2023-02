En clave de proyección nacional, Schiaretti disertará este miércoles en CAME

Schiaretti hablará este miércoles ante empresarios nucleados en CAME. Foto: prensa.cba

El gobernador Juan Schiaretti disertará este miércoles, a las 11.30, en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según la información distribuída desde el Centro Cívico, el mandatario cordobés hablará ante más de 120 representantes de las pequeñas y medianas empresas del comercio, la industria, las economías regionales, el turismo y la construcción, de las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires.

Estarán presentes las principales autoridades de entidad empresaria, encabezadas por su presidente Alfredo González, quien dará las palabras de apertura; el secretario general, Ricardo Diab; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; y los vicepresidentes Alberto Kahale, Fabián Castillo y Claudia Fernández.

La reunión con empresarios de la pequeña y mediana empresa, debe inscribirse en la decisión de Schiaretti de proyectarse a la arrena política nacional. El mandatario provincial anunció la conformación de un nuevo espacio político que él mismo deginió "fuera de la grieta". En este sentido, ya hizo acuerdos con Juan Manuel Urtubey (ex gobernador de Salta); con Alberto Rodríguez Saá (gobernador de San Luis); con Mónica Fein (ex intendenta de Rosario y presidenta del Partido Socialista); y la última foto, de la semana pasada, del encuentro con el ex presidente Eduardo Duhalde.

