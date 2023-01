Lionel Messi: "El Mundial cierra el círculo de mi carrera profesional"

En la primera entrevista que brinda tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, en diciembre pasado, el capital de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Messi, admitió que le hubiese gustado que Diego Armando Maradona le entregara el máximo trofeo; aunque afirmó que su figura estuvo presente durante el torneo.

"Me hubiese gustado que Diego me entregue la Copa o que por lo menos vea a la Argentina campeón del mundo, con lo que amaba a la Selección. Hubiese sido linda esa foto", expresó Messi, en diálogo con la radio Urbana Play.

Messi también reconoció que se sintió el apoyo "desde arriba" del ídolo fallecido hace dos años y que la canción de "Muchachos" fue un lindo homenaje.

"Tanto él como mucha gente hacía fuerza y la canción fue un 'boom' para todo el mundo. Es muy buena la canción, yo había dicho que me gustaba mucho, pero no se había hecho tan viral. Después poco a poco la gente la cantó más, se hizo sentir en todo el mundo porque por más que no hablen español es un ritmo que contagia", destacó.

Luego, el 10 relató el momento del beso al trofeo de la Copa del Mundo antes de la entrega oficial: "La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba y me decía 'vení, agarrame'. La vi que brillaba en ese estadio hermoso y no lo pensé", contó.

El capitán del seleccionado argentino aseguró, además, que la conquista del Mundial Qatar 2022 "cierra el círculo" de su carrera deportiva; y que a sus 35 años transita la etapa final, con una impresionante estadística de 1006 partidos, 794 goles, 42 títulos y 78 premios individuales, entre ellos, 7 Balones de Oro.

"Lo había dicho años atrás: sabía que Dios me lo iba a regalar, que lo tenía reservado para mí. Si hubiera podido elegir un momento para ganarlo, hubiera sido éste. El Mundial cierra el círculo de mi carrera profesional", consideró el astro.

Sobre el cuerpo técnico de la Selección, que estuvo conducido por Lionel Scaloni, Messi desplegó un abanico de elogios: "Son todos espectaculares. Saben lo que es la Selección, lo vivieron. Le tienen muchísimo cariño. Son ex jugadores que pasaron por todo esto que pasamos nosotros. Sabían cómo manejarse en cada momento, tenían la experiencia de haber vivido Mundiales o competiciones internacionales y creo que sabían bien lo que tenían que hacer o decir".

En particular, Messi destacó "el manejo del grupo, más allá de la sabiduría en preparar los partidos" y consideró que "en general, en todos los encuentros fuimos mejores que el rival".

Fuente: Télam y NA

