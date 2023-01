Graciela Pedraza, la experta del Cementerio San Jerónimo

Catadora de cementerios. Así se llama a sí misma la escritora y periodista Mariana Enríquez, quien visita, desde hace varios años, necrópolis y camposantos. Esas visitas se convirtieron luego en crónicas para el libro “Alguien camina sobre tu tumba”. Allí cuenta la historia de una visita a Europa en los años 90’ donde la ciudad de Génova cayó, sin saber demasiado los motivos, al itinerario de recorridos. Y dice: “El cementerio de Staglieno no estaba entre las paradas obsesivas que había planeado. Sabía, sí, que existía (…) Cuándo Génova quedó incluida en el itinerario, Staglieno pasó a ser una rumiante obsesión. No sabía mucho de ese cementerio. Entonces no era catadora de cementerios, como ahora”. Y en toda cata hay un sommelier, se espera que sea un experto, que acompañe a transitar el recorrido. Pero la experiencia mejora cuándo sus conocimientos se transforman en esta rumiante obsesión. Eso es el Cementerio San Jerónimo para Graciela Pedraza, su guía turística.

“Amo al Cementerio San Jerónimo, por eso me molesta cuando dicen historias que no son, solamente para darle un tinte macabro o tenebroso, cuando los datos no son precisos, cuando no se atienen a una fuente. Me molesta mucho cuando no se le pasa un plumerito para sacar las telarañas a las puertas maravillosas que tiene el cementerio”, dice Graciela. Tiene 61 años y un viaje a Entre Ríos para conocer el Palacio de San José, la residencia de Justo José de Urquiza, lo cambió todo. Era contadora pública y vivía en Buenos Aires. A la vuelta, en 2007, empezó a estudiar la carrera de Técnico en Turismo. A los dos años, se mudó a Córdoba y, para seguir sus estudios, llegó a Villa Carlos Paz. Se recibió en 2016 y desde 2018 es guía del cementerio ubicado en Alto Alberdi.

Con folletos y el apoyo del Centro Vecinal de Alberdi logró despertar el interés para sus primeras visitas: “Hubo público ávido de conocer el cementerio, porque era como la figura prohibida de Córdoba”. Pero la obsesión comenzó un tiempo antes; a lo largo de la carrera tuvo que realizar varios trabajos prácticos sobre el barrio hasta que dio con el San Jerónimo. “Pensé que iba a haber mucha información, como del Cementerio de Recoleta, pero me encontré con una pared de ‘a la gente no le importa el cementerio’, eso me lo dijeron desde el área de Turismo. No había información, tal vez algunas notas. Así que fui investigando para hacer un recorrido. Al año siguiente, cuando tengo que hacer la materia de Práctica III, tomé el cementerio como base y ahí fui, a lo largo del tiempo, acumulando información. Es como armar un rompecabezas”.

Los inmigrantes, las religiosas, las cofradías, los artistas plásticos, los músicos, las familias patricias de Córdoba, los Centeno, los Funes, los Del Viso, los Garzón: todos personajes de las historias que cuenta Graciela mientras recorre el cementerio con visitantes. O mientras comparte información a través de su grupo de Facebook “Amigos del Cementerio San Jerónimo”. Aunque su verdadera pasión es el patrimonio funerario. “Es el panteón el que nos está contando algo. Si no hubiera un panteón, una placa, no sabríamos de esa persona. Parto del patrimonio tangible para conocerla. Me parece fascinante, porque a través de esto conocés otras civilizaciones. Esto nos ayuda a ver cómo percibimos la muerte hoy y como se veía antes. Cómo se demuestra la opulencia económica a través del detalle de un panteón, la participación de arquitectos y los materiales que se utilizaban. Hay que incorporarlo a la cultura de la gente, aquellos que cuando eran niños y jugaban en el cementerio hoy pueden volver y conocer otras historias”, señala.

Hay un espacio en el cementerio donde se juntan cinco panteones. Está el de una de las familias más ricas de Córdoba, los Minetti, y también el de Rogelio Martínez. Sólo en esa zona confluyen cuatro estilos arquitectónicos distintos: neoclásico, art nouveau, art deco y ecléctico. Ese lugar es su preferido, dice Graciela. También le gusta la parte central del cementerio, donde hay un cristo grande con los brazos abiertos. “Es lindo porque ves un panóptico, mirás en 360 grados, ahí podes sentarte y contar historias”, confiesa.

“Esto no es repetir la historia mil y una veces”

“Yo si tuviera que hacer el mismo discurso todos los sábados, todo el año, me muero. No lo puedo hacer porque me aburre. Aunque repita una temática siempre hay un libro o una película nueva que encuentro. Acá faltaban ganas de investigar, esto no es repetir la historia mil y una veces. El guía puede encontrarse con un guión y repetirlo y está buenísimo, o investigar y tratar de ser creativo”, dice Graciela sobre su rol de guía turística. Así que prefiere hablar sobre el señor que se vino de Italia a Córdoba, que dejó a su novia allá, que trabajó de albañil en Villa Dolores y que en 1983 compró un panteón que pertenecía a otra familia por 30 mil dólares. O de Miyazato, el japonés maestro de las artes marciales y sus escuelas. “Si yo les voy a hablar sólo de Justiniano Posse, eso la gente puede googlearlo”.

Sobre su estilo, asegura que es cultural y educativo, pero “no es circense”. Cuando dice esto se refiere a “vender” el cementerio sólo como historias de fantasmas. “En 2021 desde la Municipalidad anunciaron que habían encontrado una oportunidad de dar a conocer a la comunidad el cementerio, lo hicieron de forma masiva pero ya se estaba dando a conocer. Cuando vos al cementerio lo vendés como ‘si tenés miedo, vení’, eso fomenta el morbo y buscar fantasmas. No hay fantasmas en el Cementerio San Jerónimo, puede haber situaciones extrañas sin una explicación científica, pero eso tampoco pasa todo el tiempo”.

