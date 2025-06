“El gobierno nacional hace lo mínimo para evitar que se desate un estallido social”

La consultora, analista y referente social Mayra Arena dialogó con La Nueva Mañana sobre las repercusiones de la decisión de Suprema Corte sobre el caso CFK, los cambios en el consumo en los sectores vulnerables de la sociedad y sobre la visión - respecto a la actualidad socio/política/económica - que se desprende de los trabajos de campo que realiza en los barrios y vecindarios más desfavorecidos.

“Ya casi no se compran las cosas ricas del almacén”.

-En tanto consultora, ¿continúa siendo requerida la consultora por empresas de consumo masivo?

-Afortunadamente sí continúan mis servicios de consultora siendo requeridos por empresas de consumo masivo; a pesar del daño que me hizo personalmente Milei cuando en el mes de enero tuiteó sobre mí. Esto hizo que algunos clientes grandes se asustaran y prescindieran de mis servicios. Pero por suerte he construido una reputación que avala los servicios que ofrece la consultoría –toda vez que tenemos llegada a un tipo de familia muy representativo de un universo que el marketing y la industria más formal desconoce.

¿Cuáles son las observaciones más llamativas sobre las que puede expresarse en materia de conductas de consumo en los sectores en los que la consultora trabaja?

- Los cambios de hábitos en el consumo más llamativos –en los sectores más vulnerados de la sociedad - que percibo son: un gran aislamiento -como consecuencia de no poder acceder al servicio público de transporte-; la eliminación de una o varias comidas –se come salteado y se cena líquido -, también se come mucho “a la bartola”, o sea se hace una sola comida –que puede ser cualquier cosa -; a la vez que se ingieren alimentos que no requieren mucha cocción -porque se cuida mucho la durabilidad de la garrafa-; y la más alarmante –creo- es el racionamiento de la medicación –que ya no solo es la toma espaciada sino que se la reserva para una descompostura o una crisis fuerte en la salud del individuo-. En relación a los consumos de alimentos de disfrute notamos que ha mermado mucho la venta de jugos, gaseosas y bebidas alcohólicas; también han caído las ventas de postres, yogures, polvos con cacao –y todas “las cosas ricas” del almacén”-. Antes –aun con inflación- esos los individuos se las arreglaban para no perder esa costumbres alimenticias, ahora les resulta imposible. Otra caída fuerte de ventas se da en el rubro textil –esto trae aparejado un muy marcado estiramiento forzoso de la vida útil de la indumentaria y el calzado-.

Asistencia social en barrios vulnerables- “El gobierno nacional hace lo mínimo para evitar un estallido”

-Ni bien comenzado el gobierno de Milei usted expresó en este medio que la administración de LLA no iba a descuidar a los sectores más bajos sino que todo el peso del ajuste recaería sobre la clase media y media baja, ¿Ha habido un incremento del asistencialismo para los sectores más vulnerables –y vulnerados- de la sociedad?

-La contención a través de ayuda estatal es muy mínima hoy en día. Yo creo que desde el gobierno nacional –desde una especulación meramente política- hacen lo mínimo y necesario para que no se desate un estallido social; se trata –desde mi parecer- de no poner en riesgo cierta estabilidad sociopolítica.

¿Se produjo -desde el año pasado a hoy- un desplazamiento de sectores de clase media hacia la pobreza? ¿Cómo se han adecuado a la nueva situación los ciudadanos desplazados?

-Sí, se produjo-y se produce- ese desplazamiento; y esos individuos -de clase media empobrecidos- la están pasando terriblemente mal. Pasa que son personas que han estado acostumbradas a “vivir bien” y no pueden asimilar el cambio, no saben más dónde ajustarse, no se les ocurre qué gasto más recortar; entonces empiezan a comerse los bienes, a vender lo que tienen –o quemar ahorros-, para sostener algo del nivel vida -que llevaron durante toda su vida-. Es que al no tener características estructurales de pobreza -muchos pueden tener hasta casa propia, pero se encuentran que no tienen para comprar comida-. Entonces, al no percibirse pobres, no tienen los elementos para recurrir a los estados –nación, provincia o municipalidad-, o a las instituciones –como la iglesia, fundaciones, ONGs, por ejemplo-; lo más que hacen es ir a entidades que les puedan dar financiamiento -pero esta opción también tiene un plazo corto-. Esa clase media empobrecida siente, ve y sufre porque ha quedado fuera del mercado; y esto lo deprime, lo frustra y -sobre todo- lo avergüenza profundamente. Esto transcurre durante un periodo no determinado en el cual pueda asumir su nueva condición; o salir a flote, que es la fantasía que anhela –pero en esta oportunidad ve esta última posibilidad cada vez menos posible de alcanzar-.

Movimientos sociales y organizaciones colectivas- “No se pueden tercerizar los derechos de los argentinos”.

-¿Qué percibe usted que ha sucedido con los movimientos sociales y con sus dirigentes? ¿Cómo valora la situación de la gente contenida en esos colectivos en la actualidad?

-Creo que lo que quedó demostrado hoy es la coerción ejercida durante mucho tiempo sobre la gente que dependía de terceros para acceder a ayudas que son derechos que -para mí- nunca debieron estar administrados por terceros. En limpio: No se pueden tercerizar los derechos de los argentinos. Porque tercerizados esos derechos quedan sujetos a la voluntad humana –que puede ser ética, o completamente inmoral-. Esa tercerización de derechos fue un grave de nuestro campo, y del peronismo, digo. Dicho esto quiero aclarar que hay muchos buenos colectivos organizados en Movimientos Sociales –cooperativas, grupos de ampliación de vínculos familiares o amistosos, por ejemplo- que aun hoy continúan llevando adelante sus nobles propósitos. Los individuos que integran estas buenas organizaciones tuvieron la suerte de caer en manos de gente muy bien intencionada; pero otros –integrados a otras organizaciones- han quedado presos de conductas de personas innobles.

Seguridad y justicia en los barrios- “Reina la sensación de impunidad absoluta para la criminalidad”.

-¿De qué modo los sectores vulnerables perciben el tema (in)seguridad comparándolo con la anterior administración?

-A ver, en los vecindarios más vulnerables hoy se ve una fuerte presencia de Gendarmería –que tiene, dentro de esa sociedad, una valoración muy positiva-. Creo que el éxito comunicacional de Bullrich es propalar que está realizando un gran trabajo cuando todo lo que hace es cambiar de uniformados–gendarmería por policía-; y en los barrios vulnerables el discurso prendió. Pero la sensación de impunidad absoluta para la criminalidad reina permanentemente, digo que todos sienten que el autor de un robo en poquísimo tiempo volverá al barrio a continuar delinquiendo, que nunca paga por lo que hizo -o hace-. Eso frustra mucho, porque se percibe a la justicia como una institución que garantiza la permanencia eterna del problema que los agobia: la criminalidad. En los barrios vulnerables la segunda preocupación –después del problema del poder adquisitivo- continúa siendo la inseguridad. O sea: falta plata y sobra impunidad.

-¿Cómo cree que está valorada la figura de Milei en esos sectores mencionados?

-Hay un desencanto con Milei, pero de una magnitud que no creo que le reste mucho apoyo en las próximas elecciones. Aunque ya se noten quejas por lo insoportable de la situación que ha provocado el atroz -y cruel- ajuste interminable, todavía el discurso del sacrificio personal en la actualidad, para mejorar después, surte cierto efecto. Y también se nota que la figura de Milei fundamentalmente se sostiene, en los sectores vulnerables, porque no ven –a simple vista- ninguna otra opción que los atraiga.

Desde la pertenencia al peronismo- “Las diferencias internas son asuntos menores”.

-¿Cuál es su parecer personal sobre cómo impacta en el peronismo la condena a CFK?

-Entiendo que el primer efecto es ordenador –ordena las prioridades, primando la unidad-; que provoca la unidad instantánea del movimiento –y de sus dirigentes-, y estimula una concordia que busca entender que se está enfrentando a un enemigo enorme, que las diferencias internas son asuntos menores en comparación con el gran problema nacional. Luego viene la pregunta: ¿Alcanza esto para ganar en octubre, para volver al poder, o para que la gente vuelva a creer en el peronismo? Entiendo que no; pero hay un entusiasmo generalizado –con muchos militantes envalentonados-, pero observando los bordes de esta foto de unidad –con mensajes fuertes de un unión, de reavive del peronismo- no pareciera que se amplié un solo voto, por ningún costado. Por eso intento no sumarme a los entusiasmos repentinos, a no embriagarme con esa alegría legítima que muchos sienten.

-¿De qué modo están tomando los sectores vulnerables -en los que usted trabaja- el tema de la condena a CFK?

-No hicimos encuestas puntuales sobre el tema CFK; pero sí sobre los temas de la semana -entre los cuales se incluye el tema CFK, junto a algunos como Wanda Nara contra la China Suárez, y varios otros de diferente tipo-. Sacando los convencidos –de uno y otro lado- no hemos percibido que haya provocado un cambio de humor social entre una población –de los sectores vulnerables- a la que se la percibe muy despolitizada. Ahora, analizando la “jugada” desde la política se tiene la impresión de que esta carta -de “la condena”- se ha jugado, por parte de algunos los factores de poder político, en un momento difícil de comprender. Porque para el 2027 ya no dispondrán de ese naipe. Mirando el juego con ojos de observador externo –que no lo soy, pero tengo que hacer el ejercicio- entiendo que han gastado la “bala de plata” a destiempo, en unas legislativas, y por una candidatura de en la tercera sección de la provincia -de Buenos Aires-. Pareciera –siempre haciendo el ejercicio de pensar desde la posición del enemigo- que para capitalizar la jugada o es muy tarde, porque debiera haberlo hecho Macri para acumular él en su favor, o es muy temprano -para que quien sea el jugador de la derecha en 2027 disponga de semejante herramienta-. Una entonces puede sospechar que, para que esto haya sucedido ahora, podría haber una fuerte incidencia de Macri, como para demostrar la capacidad de daño que aun posee. Es decir que el mensaje de Macri sería: Si yo puedo meter presa a CFK puedo meter preso a cualquiera, porque puede ser que el PRO esté muerto, pero yo –Macri-, no; y tengo mucho poder de daño. Entiendo entonces que esta jugada –la de la condena- es mas de pertenencia del PRO que de LLA; pero no hablando desde las estrategias y tácticas eleccionarias sino desde el ejercicio mafioso de la política.