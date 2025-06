Se acerca la temporada invernal con marcado ascenso del brote de casos respiratorios

En diálogo con La Nueva Mañana la doctora Alicia Cámara, investigadora del Instituto de Virología Dr. José María Vanella, de la UNC, comentó: “En Córdoba capital alcanzó el brote más del 40% en solo una semana, aunque inició más tarde la temporada de casos posiblemente porque el frío se demoró en llegar, referido a las Semanas Epidemiológicas (SE) 21-23, que corresponde a la primera semana de junio 2025”.

Estos datos coinciden con el último Boletín Epidemiológico Nacional que indica la presencia de influenza A y otros virus que crecen semana a semana y el informe subraya que en las últimas semanas se nota un incremento progresivo en las consultas y hospitalizaciones relacionadas con estas afecciones. “Las internaciones por influenza A subieron por encima del 48%, alertan por baja vacunación y piden no llevar a los chicos a la escuela”, agregó la especialista.

Aun con este panorama, las cifras son mucho menores al año pasado y todavía no presionan al sistema de salud que suele prepararse para esta época invernal. “Tendremos el pico las próximas semanas, seguramente cuando sale esta nota la SE 25 corresponde del 15 al 21 de junio, por lo tanto a cuidarse y cuidar a los demás”, sostuvo.

Ascenso marcado del brote de respiratorios

El número de casos de infecciones respiratorias viene aumentando en Córdoba como en el país. Con las bajas temperaturas, las personas están más tiempo en espacios cerrados, con una mayor circulación de estos agentes infecciosos.

Por otra parte, “el frío hace que nuestra secreción aumente, favoreciendo la colonización del virus. Eso contribuye a que puedan aparecer más casos”, reflexionó Pablo Bonvehí, jefe de Infectología (Cemic) y miembro de la Fundación Vacunar.

Asimismo, “el virus de influenza, la gripe, en particular la cepa A (H1N1), predomina por encima de los demás gérmenes respiratorios, según el tamizaje, tanto en pacientes ambulatorios como en aquellos que están internados. La vigilancia se realiza en pacientes que acuden a la consulta en los centros de salud, mediante la toma de muestras con hisopados”, aseveró Cámara, respecto a la gripe.

También se mide en personas que se internan con diagnóstico de infección respiratoria aguda grave.

En especial, “se realiza una vigilancia sobre los pacientes fallecidos. Llama la atención que en el grupo de menores de 5 años internados, la circulación predominante es influenza A, que representa el 49% de las muestras positivas, seguida por el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) con el 33%. Esto marca un cambio respecto a la temporada anterior, cuando el VSR era el virus más detectado en este grupo. Además el año pasado, para esta época predominaba el SARS-Cov-2”, recordó la investigadora del Virológico.

Particularmente en Córdoba

En particular, en el Hospital Municipal Infantil de Córdoba las primeras detecciones de RSV en niños internados recién fueron a principios de junio 2025, pero ya venían detectando durante mayo influenza A.

Otros de los virus detectados son adenovirus, parainfluenza, metapneumovirus y Covid-19. En otros grupos etarios internados, también predomina influenza, mientras que en mayores de 14 años, el Covid-19 es el más común después de influenza, de acuerdo a datos aportados por la especialista.

Es relevante tener en cuenta que las infecciones pueden ser dobles o triples en un mismo paciente y diferentes agentes etiológicos a la vez como virus, bacterias, etcétera. Por lo que se ha detectado "coqueluche" o tos convulsa, que es una infección respiratoria bacteriana, confirmándose 7 casos hasta la semana epidemiológica 23 y preocupa que 6 de ellos presentaban esquemas de vacunación incompletos para su edad, algo que alarma a los especialistas.

“Según datos del Ministerio de Salud, en lo que va del año se registraron 33.100 casos de infecciones respiratorias (teniendo en cuenta influenza, neumonía y bronquiolitis). Esta información corresponde a la semana epidemiológica 21, que inició el 18 de mayo. En el mismo período del año pasado, se habían registrado 54.162 casos”, confirma.

Por otra parte, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud provincial, el 47% de los niños recibieron una dosis y apenas el 31%, las dos. Para que una campaña sea efectiva, se debe alcanzar al 95% de la población. El brote de infecciones respiratorias se encuentra en ascenso. Sin embargo, las coberturas de vacunación antigripal en Córdoba se mantienen por debajo de los niveles esperados.

Recomendaciones

Para evitar los virus respiratorios, los infectólogos enfatizan: mantener medidas de higiene respiratoria, con prácticas de lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes, y cubrirse la boca y nariz con el pliegue del codo o un pañuelo descartable al toser o estornudar.

Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y evitar ambientes con humo de cigarrillo.

Evitar el contacto en niños pequeños: siempre que sea posible, se debe evitar que niños y niñas menores de 5 años entren en contacto con personas que presenten síntomas respiratorios, ya que estas enfermedades pueden ser más severas en ellos.

Completar los esquemas de vacunación: es fundamental tener las dosis de antigripal, antineumocócica, contra la tos convulsa y contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. Se recuerda que estas vacunas del calendario nacional son gratuitas, obligatorias y están disponibles en todos los vacunatorios provinciales.

Además, hay que estar atento y es vital prestar atención a síntomas como tos, resfrío, dolor de garganta, congestión nasal o fiebre, ya que pueden evolucionar a bronquiolitis o neumonía, haciendo indispensable la consulta temprana. Ante síntomas de alarma como respiración agitada o con ruidos, pecho hundido, irritabilidad o rechazo de alimentos y líquidos, se debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano.

“Lo principal: ser solidarios”

Por último, “es bueno saber que el primer gran aporte a la salud pública a nivel mundial que salvó muchas vidas fue el agua potable. El segundo gran aporte en disminuir altas prevalencias de mortalidad, fueron las vacunas. Esas dos importantes acciones a partir de la ciencia y sus investigadores, médicos, enfermeras, docentes, etcétera, junto a políticas públicas sanitarias ecuánimes, son los que salvaron millones de vidas a nivel global, completó Cámara.

También merecen reconocimiento los antibióticos que ayudaron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

“Hay que pensarlo solidariamente también, no solo individualmente. Me protejo yo y también a los demás. Muchas veces no te salva de enfermarte, pero sí de que vaya a mayor gravedad, de muerte y que se abarroten las instituciones de salud. Por lo tanto: ‘Todas las medidas de cuidado y protección son necesarias en forma conjunta, una sola es imperfecta’”, finalizó.