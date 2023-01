La Falda: denuncian golpiza a dos adolescentes a la salida de un boliche

En La Falda, dos adolescentes denunciaron una brutal golpiza a la salida de un boliche ubicado en el centro de la localidad. La golpiza ocurrió en la madrugada del domingo y está en marcha una investigación. La Municipalidad de La Falda aportó videos de cámaras de seguridad.

Según publicó el sitio La Estafeta Online, un joven radicó una denuncia penal por el hecho en la Unidad Judicial. Ante las autoridades explicó que la secuencia comenzó en la Plaza San Martín cerca de la 1:40, cuando se dirigía al boliche Edén junto a cuatro amigos y su novia, quien recibe gritos y comentarios inapropiados por parte de un grupo de jóvenes. Ese mismo grupo es el que luego el joven encontraría dentro del boliche, ubicado en Avenida Edén al 300.

“Cuando prendieron las luces del boliche y todos estaba saliendo viene un chico de atrás, le pega cuatro trompadas en la nuca y se va corriendo afuera. Los patovicas lo agarran al chico agredido ahorcándolo, pero él no quería salir porque sabía que afuera lo estaban esperando para pegarle. Incluso los amigos le pedían a los de seguridad que no lo sacaran”, contó a La Estafeta una testigo presencial.

Un joven fue trasladado al Hospital

Tras la golpiza, los jóvenes corrieron hacia el boliche donde se resguardaron y fueron retirados por una familiar. El joven agredido fue trasladado al Hospital Municipal de La Falda, donde efectivos de la Policía de Córdoba constataron las lesiones.

“La denuncia, por ahora, es contra dos chicos que conocemos. Uno seguro es menor de edad, por lo que no sé qué hacía adentro del boliche. Pero también es contra el boliche por el accionar de los patovicas y el dueño del local, por haberlo largado afuera cuando él les pidió que no lo sacaran”, señaló el padre del joven agredido.

Y agregó: “Eran como 20 pegándole por suerte no se cayó al piso porque, si no, lo mataban. Él ahora está bien, la puede contar, pero yo quiero ir a fondo con esto porque no quiero que suceda más”.

