Los equipos cordobeses, sus ambiciones y desafíos en 2023

La película que regaló Córdoba en el deporte cordobés en el 2022 quedará nominada a los Premios Oscar, con finales felices y unas producciones que parecen casi imposibles de repetir a corto plazo, con momentos inmejorables en todo sentido. Por supuesto, la vara quedó alta y los nuevos desafíos son más que exigentes, con tres equipos en Primera División y dos en la Primera Nacional. Los sueños crecen aunque el riesgo también está latente, ya que el protagonismo será diferente con relación a los objetivos y sobre todo, a las posibilidades también, ya enfrentando a rivales de mayor jerarquía y abismales diferencias presupuestales. Talleres y su ambición internacional, Belgrano e Instituto regresando a la máxima categoría del fútbol argentino y Racing de Nueva Italia retornando a la Primera Nacional, donde competirá junto a Estudiantes de Río Cuarto en busca del gran salto.

¿Cómo preparan los clubes cordobeses el 2023? Ambiciones y desafíos en marcha para los capitalinos, con intenciones de seguir haciendo historia.



Talleres y el sueño de coronar, con Bustos

Un psicólogo buscará entender qué ocurre en el ánimo del hincha de Talleres, que como nunca estuvo tan cerca de lograr el ansiado título, y a pesar de que le admite virtudes al proceso del presidente Andrés Fassi, reclama a más no poder la obtención de algún campeonato para sus vitrinas. ¿Y es valedero ese reproche? Para muchos sí: ya existieron demasiados agradecimientos por los ascensos pero ya es tiempo de dar el salto de calidad deportiva e institucional, para soñar en grande de una vez.

Nahuel Bustos es la única incorporación anunciada por Talleres hasta el momento. Foto: Talleres.

La final perdida contra Patronato de Paraná por Copa Argentina alteró ánimos y la paciencia a las apuestas ya no son suficientes. Para buscar alguna coronación, la dirigencia apostó al regreso de un hijo pródigo como Nahuel Bustos, la venta más onerosa al extranjero de la historia, aunque necesitará rodearla de otros valores del mismo nivel si se pretende un rendimiento acorde a su talento. Por ahora, solo rumores y pocas nueces.

Por lo pronto le buscan salida al colombiano Diego Valoyes, la figura del equipo, y ni hablar del otro colombiano del plantel, Rafael Pérez, quien ya desistió de seguir perteneciendo a Talleres, más allá del contrato vigente y el conflicto en puerta. Por eso el nombre del ex Boca Carlos Izquierdoz seduce aunque no asoma viable por las elevadas pretensiones económicas.

¿Alguno más? Todo por negociar. Ya saludaron y se fueron Matías Esquivel, Leandro Espejo, Julián Malatini y Héctor Fértoli entre otros y mientras tanto buscan dos zagueros, un volante central, un enganche y entre uno y dos delanteros, dependiendo del humor del momento de Michael Santos. A su vez, el gran desafío es acompañar al DT Javier Gandolfi con más herramientas, en su primera experiencia. Vale aclarar que los dos últimos entrenadores, Ángel Hoyos y Pedro Caixinha, quedaron con más detalles en el haber que en el debe en la contabilidad futbolística de Talleres, por eso la gran deuda de Fassi es consolidar de una vez un cuerpo técnico propio, formado desde su proceso, para de esa forma encaminar el rumbo deportivo hacia algún éxito como la historia del club demanda. Y de los hinchas también. ¿Javier Pastore? El sueño del hijo pródigo no parece tener dosis de realidad en este momento del año y en este contexto.



Belgrano y su salto de calidad

Luego del regreso a la máxima división después de cuatro años, en Belgrano la mira está orientada en armar las bases para proyectarse varios años en la Liga Profesional. La gran apuesta, festejada como un gol o un campeonato, fue lograr la renovación del goleador Pablo Vegetti, hombre emblema del vestuario. El DT Guillermo Farré también es parte de los aciertos de la dirigencia que conduce Luis Artime, que logró mantener a la mayoría del plantel del ascenso. Salvo Hernán Bernardello, quién dejó la actividad profesional afectado por la lesión en su rodilla, no hubo grandes bajas.

Pablo Vegetti continúa en el pirata. Foto: Belgrano

¿Quiénes suenan? Los delanteros Andrés Roa y Franco Jara son algunos de los buscados. Se soñó con repatriar al enganche Franco Vázquez aunque el “mudo” continuará en Parma de Italia al menos por un año más. ¿Y Renzo Saravia? Sigue en Brasil (Botafogo) con un contrato difícil de igualar.

Instituto, por la salvación

El DT Lucas Bovaglio puede respirar tranquilo: el presidente Juan Manuel Cavagliatto sostuvo la base que logró hacerse del soñado segundo ascenso, luego de 16 años. Y trajo varias incorporaciones aunque la mayoría son apuestas o mejor dicho, juveniles que necesitan fogueo. No se pudo cristalizar el sueño de repatriar a Ramón “Wanchope” Ábila. Pero llegaron Adrián Martínez, Juan Franco, Roffo, Jonathan Bay, Leonel Mosevich, Nicolás Barrientos, Brian Cuello más la “promesa” de Boca, Damián Puebla.

Bovaglio busca sumar calidad y experiencia de primera. Foto: IACC.

A decir verdad, hay más cantidad que calidad y en Alta Córdoba son conscientes de ello. Se busca un delantero más de nivel y a su vez, mantener a Franco Watson es prioridad: Godoy Cruz ofertó más de un millón de dólares por un porcentaje del pase y todavía no hay acuerdo. Claro está que los cimientos del ascenso se sostienen, sobre todo el pilar y referente Fernando Alarcón. El autor del gol del ascenso “coqueteó” con otras ofertas pero terminó aceptando la propuesta “albirroja”. Por cierto, ya sin Nicolás Mazzola, Joaquín Molina ni Patricio Cucchi, la prioridad es obtener pólvora en ataque en procura de mantenerse unos años en Primera División, el gran objetivo.

Racing y el volver a consolidarse

La última campaña de Racing en la Primera Nacional fue en 2005, es decir, 18 años después vuelve a meterse en la máxima categoría de ascenso luego de perder dos finales, sufrir una convocatoria de acreedores, concurso preventivo, intervención judicial y otros juicios laborales que pusieron en jaque su institucionalidad. Ahora en el mandato del presidente Manuel Pérez, con dos ascensos a cuestas, la meta es recuperar la historia del siglo pasado, con un Racing más protagonista y sin caer en el ostracismo.

Bossio enfrenta el desafío de rearmar un plantel del que ya partieron varios referentes del ascenso.

Pero ya hay dilemas en la conformación del equipo: El DT Carlos Bossio tuvo que lamentar varias bajas, en cada sector medular y eso puede traer consecuencias teniendo en cuenta el oficio de la categoría y las exigencias a nivel experiencia. Por ejemplo, armaron sus valijas hacia otro destino el defensor y referente Facundo Rivero (al fútbol de Ecuador), los delanteros Francisco Aman (A El Salvador) y Emiliano Blanco (Gimnasia y Tiro) sumado a los hermanos Juan Luis Alfaro (Nacional de Paraguay) y Juan Fernando Alfaro (Maipú). Vale recordar que la primera baja sensible fue el volante Franco García, quien quedó libre y emigró para Cobreloa de Chile.

Mientras tanto, esperan las recuperaciones de sus lesiones Alan Murialdo (fisura en el codo derecho), Marcos Figueroa y Juan Albertinazzi (rotura de ligamentos de rodilla derecha ambos). Por cierto, el lateral derecho Santiago Rinaudo es pretendido por Platense. Una reconfiguración que amerita reemplazos de jerarquía para no sufrir con el descenso

El diagnóstico no es sencillo aunque lograron las continuidades fuertes como el arquero Leonardo Rodríguez y Emanuel Giménez más el goleador Rodrigo Acosta. A decir verdad, las apuestas que llegaron que no fueron pocas pero nadie puede garantizar un rendimiento acorde a las necesidades: Se tratan del arquero Joaquín Mattalía, Jorge Scolari y Franco Coronel de Independiente Rivadavia de Mendoza, los juveniles Iván Pombo y Nicolás Cavagnero, el delantero ex Instituto Joaquín Mateo, Alejandro Cabral, Juan Mattia y Antú Hernández (Villa Mitre) son más para acompañar en opciones que en certezas, justo en el año donde la gente volvió a ilusionarse con formar parte del fútbol grande. ¿Será suficiente?

