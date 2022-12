Caso Anahí Bulnes: el detenido tiene una denuncia por abusar de 4 niñas

Una denuncia del 30 de noviembre de 2021 apunta al detenido por la desaparición de la docente Anahí Bulnes, Santiago Campos Matos, como responsable de abuso sexual en contra de cuatro niñas.

La madre de una de ellas, en diálogo con ElDoce, narró los episodios denunciados al Polo de la Mujer y a la Justicia y cuestionó que de un año a esta parte no se ha actuado conforme a la gravedad de la situación.

Según el relato de la mujer, un sábado de noviembre de 2021 su hija participó de una pijamada en casa de Santiago Campos Matos con compañeras de la escuela (todas, de entre 10 y 11 años), entre ellas, las hijas del detenido por la desaparición de Anahí Bulnes.

Relató la madre: "Al otro día mi hija me empezó a mandar mensajes, como que estaba super nerviosa. La voy a buscar el domingo al mediodía. Me pareció raro porque mi hija siempre se quería quedar hasta la tarde o incluso hasta la noche. Ese domingo apenas se levantó me pidió que la vaya a buscar. La notaba muy rara, le dolía la cabeza, no quería comer".

El lunes recibió un llamado desde la escuela, en el que le pedían que se presentara el martes "de manera urgente porque había sucedido algo". Entonces continuó: "Mi hija le dijo a la seño que Santiago quiso abusar de las cuatro niñas que estaban en la pijamada, incluso de sus hijas".

La madre de las hijas de Campos Matos, según prosigue el relato, había trabajado esa noche, porque es enfermera. Entonces las niñas habrían estado solas hasta que cerca de las 7 de la mañana, el hombre arribó por el lugar, en estado de ebriedad.

Las niñas contaron que Campos Matos habría tomado a una de las niñas y la habría llevado violentamente a otra habitación, desde donde la pequeña se habría logrado zafar, mientras el resto seguía durmiendo; y que ante eso el hombre "manoteó" a las otras niñas para abusar de ellas.

"Yo me entero de todo esto el lunes", narró angustiada la madre de una de las niñas, quien destacó que "el colegio fue a hacer la denuncia al Polo de la Mujer y los padres fuimos por otra parte"; y que, pese a que las denuncias están presentadas y se recurrió a Cámara Gesell y psicólogos para abordar la situación con las víctimas, "todavía estamos esperando porque la justicia no hizo nada".

Santiago Campos Matos, de 37 años, está detenido e imputado por el presunto homicidio de Anahí Bulnes, la docente que está desaparecida desde el 5 de diciembre. El domicilio de este hombre aparece en el registro de cámaras como el último sitio al que se ve arribar a la mujer.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Ante una situación de violencia o abuso sexual contra las infancias no dudes en llamar y denunciar al 0800-222-1717 .

Noticias relacionadas: