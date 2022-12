¡Argentina campeón! Venció a Francia por penales y se quedó por tercera vez con la Copa del Mundo en Qatar

Federico Jelic - Especial desde Doha

Es que si no se sufría no tenía sentido para este equipo de Argentina y por eso las lágrimas del final, y la emoción de todo el estadio. Por Maradona, por los ídolos, por el pueblo, por los que creyeron y los que no, los que contagiaron a todo Qatar con su pasión y los que hipotecaron sus finanzas por este sueño.

Argentina se coronó campeón del mundo en Qatar 2022 porque fue la que más peleó y la que más hambre de gloria tuvo en todo el mes en Doha. Y llegó la tercera copa del mundo tan soñada, para quedar como leyenda en la historia, un festejo merecido, que empezó con tropiezo pero que terminó con toda la gloria.

Lo merecía Argentina. Lo merecía Lionel Messi. Hasta metió dos goles pero el argentino si no lo vive al límite del infarto, es como que no vale. Siempre estuvo en ventaja ante el campeón vigente, una dignísima Francia que tuvo la victoria en la última pero Dibu Martínez tapó magistralmente, algo que trasladó a los penales.

Y claro, le tapó a Coman el penal y quiso el destino que quien escriba el punto final en el olimpo fuera el discreto Gonzalo Montiel, para desatar la locura argenta en el estadio Lusail con 90 mil espectadores.

Todos dejaron la vida. Cuti Romero fue el Luis Galván del mundial '78. El Dibu se mete en la inmortalidad. Di María tuvo su revancha en goles y en un penal que le cometen. Enzo Fernández jugó como un veterano. Y también para el DT Lionel Scaloni que era campeón cómodo a falta de 10 minutos y apareció Mbappé para aguar la fiesta en dos minutos.

¿Cambios controvertidos? Quizás, pero el capítulo de la historia dirá que es el tercer DT campeón del mundo al lado de Menotti y Bilardo.

Y festeja también todo Qatar, que adoptó los colores albicelestes desde el primer día. Y en Argentina también, con un estilo que cautivó desde la entrega, el corazón y ahora generó un vínculo emocional perpetuo con la gente. A festejar, todos se lo merecen. Messi sobre todo. Y los hinchas también.

¡Salud argentinos, son campeones del mundo!

