Perú: Presidenta anuncia recomposición de gabinete tras renuncia de ministros

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció una recomposición del Gabinete, después de la renuncia de los ministros de Cultura y de Educación en rechazo a la represión de las protestas en el país, que ya dejan al menos 18 muertos.

"Quiero anunciar que el gabinete que conformamos en esos momentos de crisis política ha sido un gabinete que respondió a la crisis y vamos a recomponer el gabinete para darle mayor tranquilidad con profesionales a nuestra población peruana", dijo la mandataria en una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, en la que descartó renunciar y exigió al Congreso que reconsidere y apruebe el adelanto de las elecciones.

Boluarte, quien asumió el cargo la semana pasada tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, no dio a conocer una fecha concreta para la recomposición del Gabinete, que lidera el primer ministro Pedro Angulo.

Dos ministros renunciaron

El ministro de Cultura, Jair Pérez, y la de Educación, Patricia Correa, presentaron su renuncia a la presidenta.

"Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento mi renuncia al cargo de ministro de Cultura. Agradezco la confianza, sin embargo los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su gobierno", indicó Pérez en una carta dirigida a la jefa de Estado.

En términos similares, la ministra de Educación también presentó su dimisión ante la mandataria que la designó hace una semana, cuando formó gobierno tras la destitución de Castillo, como consecuencia de su decisión de suspender el Congreso y gobernar por decreto.

"Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. #NoMasMuerte", dice el texto firmado por Correa.

En su conferencia de prensa, Boluarte, que calificó de "violencia innecesaria" las protestas en varios puntos de Perú, dijo asimismo que los ministros tienen programados viajes al interior del país para buscar una solución a la crisis desatada tras la salida de Castillo del poder, el 7 de diciembre.

Las protestas, que exigen elecciones anticipadas y el cierre del Congreso, dejaron ya al menos 18 muertos, según cifras oficiales, aunque el número varía si se cuentan fallecidos en accidentes de tránsito vinculados a los bloqueos de rutas y por imposibilidad de traslados a centros de salud.

Al no haber un registro centralizado, los números difieren por las informaciones de provincias y departamentos y por las fuentes que los consignan: policías locales, Defensoría del Pueblo y carteras de salud, entre otras.

El Gobierno peruano decretó el estado de emergencia a nivel nacional durante un periodo de 30 días como medida de respuesta a las manifestaciones.

Pese a la compleja situación, el Congreso rechazó ayer el proyecto para adelantar elecciones a diciembre de 2023 y acortar a abril de 2024 los mandatos de presidente y legisladores.

Fuente: Télam

