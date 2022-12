Perú: renuncian ministros en rechazo a la represión que dejó 18 muertos

Los ministros de Cultura y de Educación de Perú, Jair Pérez y Patricia Correa, respectivamente, renunciaron en notas dirigidas a la presidenta Dina Boluarte, en rechazo a la represión de las protestas sociales desatadas tras la destitución del mandatario Pedro Castillo, que dejó al menos 18 muertos.

"Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento mi renuncia al cargo de ministro de Cultura. Agradezco la confianza, sin embargo los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su gobierno", indicó Jair Pérez, ministro de Cultura, en una carta dirigida a la jefa de Estado.

En términos similares, la ministra de Educación también presentó su dimisión esta mañana ante la mandataria que la designó hace una semana, cuando formó gobierno tras la destitución de Castillo, como consecuencia de su decisión de suspender el Congreso y gobernar por decreto.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. #NoMasMuerte”, dice el texto firmado por Patricia Correa.

Fuente: Télam

