Cómo avanza el programa que ya escrituró gratuitamente 17 mil viviendas

El último paso de la casa propia se da con su escrituración. Este documento brinda seguridad jurídica sobre la pertenencia de la vivienda y es clave a la hora de vender o heredar. Sin embargo, el proceso es largo y los precios, bastante costosos.

Desde hace varios años, en Córdoba está en marcha Tu Casa Tu Escritura, una política pública que impulsa la regularización y escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular. Está destinada a acompañar a quienes no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten hacer frente al gasto de una escritura traslativa de dominio.

Solo en los últimos días, vecinas y vecinos de las localidades de Chazón, Capital, Arroyo Cabral, Inriville, Idiazábal, Wenceslao Escalante, Río Cuarto, Etruria, La Carlota y Ucacha terminaron los trámites y alcanzaron así sus títulos de propiedad.

La ministra de Hábitat y Economía Familiar, Laura Jure, explicó que con este paso las familias consiguen tranquilidad sobre las inversiones que hicieron en los inmuebles, y saben que lo pueden legar a sus hijos y tomar créditos. Que salgan ya con el régimen de vivienda - bien de familia- significa que “nadie se las puede embargar o quitar, y es una garantía, por su presente y por el futuro”.

En este sentido, resaltó: “Ya son 17.000 las familias que se convirtieron en propietarias y cerraron el ciclo de la casa propia. Nunca se van a olvidar del momento cuando les entregaron la llave, ni tampoco de este, cuando recibieron la escritura”.

Cabe destacar que, el acompañamiento en el proceso es total: a partir del inicio con la mensura, la aprobación de planos e incluso con la Oficina Móvil, que recorre los barrios para confeccionar informes y recolectar documentación antes de la escrituración final.

El derecho a la vivienda

“Tener la escritura es todo de una casa porque te hace dueño”, comentó Elías. Su experiencia es muy similar a la de Cecilia que recordó: “Cuando me dieron la escritura lloramos de emoción porque era nuestra casa”. Y también a la de Nélida que contó: “Esperé mucho pero llegué a mi meta. Es lo más hermoso que pudo pasar para mis hijos y para mis nietos”. Todos hoy son propietarias y propietarios definitivitos de sus hogares.

“A uno lo emociona ver el empeño que ponen los vecinos para tener la casa propia y también cuando se corona con la posesión del título. Y sabemos que en muchos casos no sería posible sin un Estado presente”, sostuvo el gobernador Juan Schiaretti.

Tu Casa Tu Escritura forma parte de un plan integral provincial que busca dar respuestas concretas al déficit habitacional: desde la obtención del lote, la construcción de la vivienda, ampliaciones y refacciones, escrituración y urbanizaciones de barrios completos.

