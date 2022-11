González: “Confío en la Justicia y voy a colaborar con Hacemos por Córdoba”

“Confío en que la Justicia va a poner las cosas en su lugar”, sostuvo Oscar González este martes en la 98.5 Radio Verdad de Villa Dolores, reporteado por el periodista Roberto Fontanari.

Al cumplirse exactamente un mes del grave choque con el vehículo de alta gama que conducía, un BMW X1, en el Camino de las Altas Cumbres, a la altura del paraje Niña Paula, el ex presidente Provisorio de la Legislatura y legislador en uso de licencia rompió el silencio. El choque frontal en Traslasierra tuvo un saldo por demás trágico: una mujer muerta (la conductora del otro vehículo involucrado, un Renault Sandero) y dos adolescentes de 14 años gravemente heridas.

La entrevista en la radio de Villa Dolores la condujo el periodista Roberto Fontanari, denunciado en distintas oportunidades por “discurso violento”, “negacionista” y hasta por “apologista de la dictadura”. La denuncia la inició la Mesa de Derechos Humanos y en 2021 el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) presentó el caso en la Defensoría del Público de la Nación, obteniendo un dictamen del organismo.

Días aciagos

González consideró al choque en Altas Cumbres como “una tragedia”, y aseguró estar pasando “los días más tristes, amargos y aciagos" de su vida. Insistió que se debe esperar la palabra de la Justicia,

Reivindicó su trabajo “para hacer crecer” a Traslasierra y que no imagina que “esta tragedia en la que estuve involuntariamente involucrado”, vaya a alterar su convicción de pelear por la región.

El dirigente del oeste provincial, hasta hace un mes la tercera autoridad de la Provincia, agregó que para él es muy difícil la situación, aunque enseguida dijo que imagina que mucho peor es para las familias de las víctimas del choque frontal.

En otro momento de la entrevista, Oscar González manifestó: “A pesar de estar dolorido, triste, viviendo con amargura estos momentos, tengo en mi intimidad y para mí la misma convicción y los mismos deseos de poder seguir trabajando por nuestra región. Esto se vio materializado en caminos, escuelas, programas sociales… jamás abandonaría eso, aún sin cargos institucionales en el futuro, pero jamás abandonaría ese compromiso”.

Preguntado si seguirá colaborando con su espacio político, Hacemos por Córdoba, dijo: “Estoy mejor físicamente, por lo tanto, sí colaboraré con mi espacio, claro que voy a seguir colaborando y trabajando”.

"No recuerdo ese momento"

Sobre el hecho en sí, González dijo no recordar el momento. “Desdichadamente no recuerdo el momento en que se produjo el accidente”. Y agregó que tomó consciencia cuando ya estaba en el pasto, al costado de la ruta, sin poder precisar “la manera en que salí del auto, no tengo memoria de esos momentos”, aseguró.

Sobre la víctima fatal, la docente de Mina Clavero Alejandra Bengoa, expresó: “Lamento la muerte por esta tragedia, mi vida hubiera dado para ser yo, dios plantó las cosas así y la cruz que puso en mis espaldas la deberé sobrellevar”.

“A las familias mi solidaridad, mi pesar, mi dolor” completó el legislador en licencia y aseguró que su hija médica concurrió al Hospital de Niños, donde están todavía internadas las dos adolescentes, una de ellas con graves secuelas que la dejaron parapléjica.

El auto de alta gama, los bolsos

Fue preguntado por “los bolsos”, que generaron una fuerte polémica, a partir de que personas allegadas se apresuraron a retirarlos del BMW siniestrado, alterando la escena del hecho y restando esos elementos como prueba en la causa. En la entrevista aseguró que fueron familiares suyos quienes se los llevaron, “traía ropa y elementos personales más un regalo recibido de un amigo”, dijo.

“Esas cosas son las que generan una impotencia terrible, desesperación al ver el ataque y las mentiras dichas, agraviantes”.

Al consultársele sobre el auto “judicializado” que conducía, expresó que desconocía “de dónde provenía”. Y agregó: “La Justicia, el Poder Judicial no indica de donde proviene un auto que nos entrega, solo da un permiso con el que se puede circular”. Y completó sobre su licencia de conducir que la sacó en Las Tapias por una cuestión de comodidad y que el trámite está dentro de la ley.

González admitió que no ejercerá sus funciones en la Unicameral mientras se desarrolle el proceso judicial en marcha y negó que haya pensado en renunciar, “porque tengo derecho a la defensa como todos”. Reconoció que habló con algunos legisladores (aunque no en reunión del bloque oficialista en la Legislatura). De la reunión con “algunos legisladores”, afirmó que no surgió ningún pedido de renuncia.

Finalmente, el ex presidente Provisorio de la Unicameral aseguró que no le “soltaron las manos”, que mantuvo una conversación con el gobernador Juan Schiaretti en la cual le transmitió su solidaridad- También confirmó un diálogo con el intendente capitalino y candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora.

“Estoy mejor físicamente, sí colaboraré con mi espacio político, claro que voy a seguir colaborando y trabajando”, concluyo.

Noticias relacionadas