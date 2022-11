Día clave: declara el ex ministro Mosquera en el juicio por Blas Correas

En la continuidad de las audiencias por el asesinato de Valentino Blas Correas, hecho ocurrido en agosto de 2020 a manos de agentes policiales, está previsto que este jueves declare el ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera para dar cuenta del rol y grado de responsabilidad que desempeñó el área que encabezaba tras conocerse el crimen del adolescente de 17 años.

En tanto, según se informó, el ex jefe de la Policía de la Provincia, Gustavo Vélez, lo hará el viernes.

Este miércoles, el ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad, Lucas Mezzano, el segundo de Mosquera, ante el tribunal dijo que “nunca” leyó ni se interiorizó en ese hecho y que lo único que desde esa cartera se pretendía era que el caso “se resolviera lo más rápido posible”.

Mezzano, quien cumplía esa función cuando ocurrió el crimen del adolescente y que hoy se desempeña en el Tribunal de Conducta Policial, afirmó que no tenía competencia ni intervención sobre esos casos, al sostener que su función tenía que ver con “políticas de seguridad ciudadana vinculada a lo territorial con las organizaciones sociales”.

“Nunca me interioricé sobre lo que le ocurrió. No leí la causa, no vi videos de las cámaras ni escuché los audios” de las radiofrecuencias policiales, respondió el ex funcionario al ser consultado por el fiscal Marcelo Hidalgo y el querellante Alejandro Pérez Moreno sobre qué sabía de lo que le había ocurrido a Blas.

En ese sentido, dijo que se enteró a las 8.30 del 6 agosto de 2020, más de ocho horas después del crimen, que “la policía había matado a un chico en un auto que había evadido un control”, porque se lo había comentado el entonces ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera cuando fue a la oficina de esa cartera, y que después tomó conocimiento del “plantado” de un arma.

Mezzano también negó que, junto al ex ministro, hayan sido parte un “complot político, judicial y policial” en contra de quien fuera el subdirector general de Seguridad Zona Sur de la ciudad de Córdoba, comisario retirado Gonzalo Cumplido.

Cumplido, cuando había declarado como testigo el 26 de octubre había afirmado que tanto Mosquera como Mezzano “evadieron todas sus responsabilidades” con el hecho, y que cuando ocurrió el asesinato le ordenaron oficiar como “vocero” del caso ante la prensa para perjudicarlo, y que le habían ofrecido un cargo en el Ministerio de Seguridad que nunca cumplieron.

En ese marco, Soledad Laciar, la mamá de Blas, sobre las declaraciones de Mezzano indicó que tiene la sensación que el ex ministro de Seguridad lo mandó a "que no diga nada".

"No digas nada"

"Le dijo ‘no digas nada' que mañana me encargo yo”, dijo Laciar este miércoles en diálogo con La Nueva Mañana.

Se refirió así a los audios que había podido escuchar, referidos al asesinato de su hijo, a partir de que el ex comisario Cumplido puso a disposición de la investigación su teléfono celular. “A pesar de la palabra por demás grosera, que está en el audio, cuando se refiere a lo que significaba el crimen de mi hijo para todo el Gobierno, la dije, la tenía que decir”.

Y retomó su percepción sobre cómo afectó a todos, a la hora de tratar el caso, la condición de “clase media” de su hijo.

“Hace dos años que vengo luchando, creyendo que todo lo que me dicen es cierto. Y es que Blas, por ser un pibe clase media, el nivel de problemas que generó fue distinto. Pero tengo claro que Blas no es más importante que otros tantos asesinados. El problema para ellos era a quién habían matado, y eso quedó expuesto en esta audiencia, no hubo una respuesta que me satisfaga”, agregó.

“Es horrible cómo se presentan las cuestiones de clase, tiene un valor la muerte según el problema que les genera, porque no fue el primero ni el último asesinato a manos de la policía. El problema fue ‘esta loca que no se va a callar, que no se va a dejar comprar, que quiere que no pase nunca más esto’. Es muy triste todo. No le pongo nombre ni apellido a la cuestión, hablo del gobierno, y del gobierno que sea… no digo ni Mosquera ni Mezzano… es muy triste”, completó Soledad.

