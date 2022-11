San Francisco: el detenido por ataque al intendente negó haber disparado

El odontólogo, Carlos Lucato, imputado por dispararle al intendente de San Francisco, Damián Bernarte declaró este martes y negó los hechos.

Su abogado Gabriel Cornaglia dijo que su cliente “no tiene nada que ver” con la acusación. En declaraciones radiales, Cornaglia expresó: "No sabemos con qué pruebas cuenta la fiscalía, pero sabemos la posición del cliente, y es que él no atentó contra la vida del intendente y no tiene nada que ver con esto".

"Está excepcionalmente de buen ánimo. Dice que tiene que parar esta locura, pero entiende que es un proceso judicial y tendrá que seguir adelante. Cree que va a salir airoso y yo le creo lo que me dice", indicó el abogado.

El estado de Bernarte sigue siendo reservado

Este martes por la tarde se conoció un nuevo parte de salud del intendente baleado el domingo pasado. Su estado de salud sigue siendo reservado.

"El mandatario municipal se encuentra multiinvadido en terapia intensiva, actualmente en ventilación mecánica asistida, con analgesia, en plan de destete del ventilador, lúcido y con buena evolución hemodinámica, sin cambios con respecto al informe previo", dice el parte.