Enfermería Argentina: la Selección de fútbol con pronóstico reservado

Parece un maleficio. No fue beneficioso ni el cambio de calendario mundial, la prontitud de la finalización de los torneos o las exigentes competencias ni la Copa del Mundo en diciembre por primera vez, pero a menos de dos semanas del debut en el mundial de Qatar 2022, la enfermería de la Selección Argentina pide socorro. A saber: aún no hay una baja formal confirmada, pero llama la atención la cantidad de futbolistas heridos con algunas lesiones leves en algunos casos y otros con un pronóstico reservado, algo que no ocurrió a lo largo de todo el proceso. La gran cita llega con la plantilla en suspenso, de los más de 40 nombres preseleccionados ya son 12 los que cuentan con dolencias, y para colmo de males, la mayoría están de los habituales convocados por el DT Lionel Scaloni, dentro del grupo campeón de la Copa América en el mismísimo Maracaná.

Está claro que los dos más comprometidos son el cordobés Paulo Dybala (Roma) y Gio Lo Celso (Villarreal de España), ambos con desgarros pero con desprendimientos musculares que requieren otros métodos de recuperación, al borde del quirófano. De ser así se pierden dos valores importantes en la estructura del equipo, al límite de lo imprescindible.

De todas formas, hay opciones pero llama poderosamente la atención la mala fortuna, de una manera u otra en detrimento de una selección llamada a ser candidata y que no estará en forma óptima para la gran cita mundialista.

Francia, campeón del mundo vigente, ya perdió por lesiones a Paul Pogba y a Ngolo Kanté. Raphael Varane está a un paso de quedarse afuera. Alemania tiene entre algodones a Neuer y a Sané. Brasil reza por Richarlison y Uruguay lamenta la inminente baja de Sergio Araujo. Una época del año que lo mismo trajo lesiones, a pesar de ser mitad de la temporada.

Velas a Gio y a la “Joya”

En el caso de Lo Celso, Scaloni sabe bien que no es fácil de reemplazar. Es el único zurdo del mediocampo, puede ser doble cinco o enganche, o bien un denominado interior, y es pieza clave para la sociedad con Lionel Messi a la hora de la creación. Lidera la tabla de las asistencias, con seis otorgadas, y por eso en el seno del cuerpo técnico hay preocupación. Está Alejandro Gómez como sustituto directo pero también Enzo Fernández y Alexis Mac Allister pueden cumplir esa función, cada uno con sus particularidades. Como mínimo se pierde el debut ante Arabia Saudita el 22 del corriente pero la intención del DT es llevarlo y utilizarlo para cuando tenga su alta médica de los isquiotibiales.

¿Y Dybala? Es la cuarta opción en ataque, detrás de Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Julián Álvarez y hasta compite con Gio Simeone. El ex Instituto se lesionó ejecutando un penal (fue gol) y aún no se recupera del bíceps femoral de la pierna derecha. Por características se emparenta más con Messi por el estilo de juego, sin ser un delantero “rebotero” o que juega de espaldas al arco, sino que por el contrario, su potencial es de frente al mismo, para aprovechar su gran pegada. Llegaría con lo justo. Y como la lista mundialista se amplió a 26 nombres, de esa forma tendría garantizado un lugar. De otra forma, estaría complicado…

¿Y el resto de la enfermería? Con diagnósticos abiertos

Ángel Di María: Recuperado de un desgarro. No volvió a tener acción pero llega bien.

Emiliano Martínez: fuerte golpe en la cabeza con la rodilla de un rival en un cruce, apenas una conmoción, ya está recuperado.

Juan Musso: Muy complicado. Volvió a atajar en Udinese después de un mes y medio, con máscara protectora, luego de ser operado del maxilar por una desafortunada fractura.

Cristian Romero: el ex Belgrano no disputó los dos últimos juegos del Tottenham por una molestia muscular. No tendría mayor compromiso. De todas maneas, Scaloni convocó a la pre lista a Walter Kannemman, por si acaso…

Juan Foyth: Luego de dos meses ya entrena con Villarreal luego de una lesión postraumática en su rodilla.

Germán Pezzella: Contractura leve en la pierna izquierda. Nada alarmante.

Leandro Paredes: Ya de alta de una lesión en el tendón de la pierna derecha. No concentró en el último partido por precaución.

Nicolás González: Distensión muscular en el muslo izquierdo. Tres semanas inactivo. Llega justo pero con margen.

Exequiel Palacios: Más de un mes y medio ausente en las canchas por una lesión en el aductor. Llama la atención. Al límite de una nueva lesión. Es duda.

Ayala, Lanzini y “Chiquito”, las más resonantes

Dentro de las bajas más notorias o recordadas por lesión hay algunos casos que terminaron afectando al funcionamiento general. El caso más reciente es el del volante Manuel Lanzini, quien llegó a la concentración en Bronnitsy para disputar el mundial de Rusia 2018 como una de las saludables apariciones en el tormentoso proceso de Jorge Sampaoli, pero en el segundo entrenamiento una mala acción le derivó a una rotura de ligamentos cruzados de rodilla, quedando al margen del sueño. Le había convertido un gol a Italia en la previa, siendo una opción para jugar en ambas bandas sin embargo nunca más recuperó su nivel tras la operación. Lo relevó de urgencia Enzo Pérez, quien se encontraba de vacaciones en Río de Janeiro, demostrando que el ciclo del “Zurdo” no podría tener otro final que el derrape, a pura improvisación. Misma situación para el histórico arquero Sergio Romero, quien ostenta la mayor cantidad de presencias en el arco partidos mundialistas (96). En el ensayo previo al certamen, sufrió ante España una lesión en los meniscos de una de sus rodillas y nunca más pudo defender el arco de la Selección. Lo reemplazó Nahuel Guzmán.

Hay que remontarse varios años para encontrar otro caso, como el de Nelson Vivas para el 2002. Pieza clave en la defensa de Marcelo Bielsa por su versatilidad, no pudo recuperarse de una intervención quirúrgica de una de sus rodillas. Y Diego Simeone llegó con lo justo, luego de una rotura de ligamentos. Su rendimiento no fue el mismo que lo supo jerarquizar. Ni hablar de Juan Sebastián Verón, quien llegó al límite por el trajín de partidos en la Premier League. ¿Y Roberto Ayala? Quedó afuera en el precalentamiento del debut ante Nigeria, a minutos de ingresar a la cancha, por un desgarro severo…

En Estados Unidos ’94, un hombre asiduo de proceso de Alfio Basile, Darío Franco se lesionó en tibia y peroné en la Copa América ’93, y a pesar de estar de alta, quedó al margen por no estar en plenitud. Daniel Passarella, infectado por un virus a raíz de haber bebido agua contaminada, es el gran caso inconcluso de México ’86, dentro de los caídos antes del gran examen que representa la Copa del mundo para los futboleros.

