Femicidio de Ivana Módica: comenzó el juicio contra Javier Galván

El juicio que tiene como único imputado al ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea se lleva a cabo en los Tribunales de Cruz del Eje.

Este jueves 3 de noviembre tuvo lugar la primera audiencia del juicio por el femicidio de Ivana Módica, quien fue asesinada a los 47 años el 12 de febrero de 2021, por su ex pareja, el vicecomodoro de la Fuerza Aérea de Córdoba, Javier Galván.

En los Tribunales de Cruz del Eje la fiscalía presentó el caso, junto con la querella y la defensa, a lo que le siguieron una serie de testimonios por parte de la hija y una amiga de Ivana, y un policía.

Galván llega al banquillo imputado por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género” (femicidio).

La audiencia estuvo signada por el pedido de justicia y de cadena perpetua por parte de familiares de la víctima y de trabajadoras de la Escuela de Aviación Militar, donde Ivana trabajaba como periodista.

El abogado que representar a la querella indicó que la defensa de Galván solicitó que se cambie la carátula, retirando la figura de femicidio. "La defensa fue por el lado presumible de tratar de decir que esto no fue un agravante por género, cuando en realidad la prueba es contundente y lapidaria, no solo la testimonial si no también la documental", indicó el letrado que representa a la familia de la víctima.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

