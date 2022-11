Se entregó el tesorero de Zoe, la firma que comandaba Leonardo Cositorto

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó este martes que Miguel Echegaray, uno de los prófugos de la causa "Zoe Villa María", se entregó en la Fiscalía de dicha ciudad, a cargo de Juliana Companys.

Echegaray se desempeñaba como tesorero de la firma que comandaba Leonardo Cositorto, quien se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer. "Entre sus tareas, tenía a cargo el armado de empresas fantasmas para el desvío de fondos", indicaron desde el MPF.

Mientras avanzan las investigaciones sobre las estafas piramidales de Zoe, en estos días se conoció una declaración de Cositorto, desde la cárcel, en la que le manifestó a elDiarioAr: "Aportamos dinero a las campañas de Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio en la Provincia (de Buenos Aires), y al partido de (Javier) Milei. Fondos para que pudieran moverse. Si ellos lo quieren reconocer o no, a mí me da igual. Los apoyé financieramente porque me pedían una mano".

Desde dichos espacios políticos negaron el vínculo.

