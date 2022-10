Juicio por Blas: Cumplido denunció "un complot político, judicial y policial"

En su declaración, recordó que le pidió al ex ministro Mosquera que lo autorizara a visitar a la familia de Blas pero que este no lo dejó.

El ex subdirector general de Seguridad Zona Sur de la ciudad de Córdoba, comisario retirado Gonzalo Cumplido, admitió que "hubo irregularidades y mala praxis policial" en el caso del asesinato de Valentín Blas Correas.

En su declaración como testigo en el juicio, cuestionó al entonces ministro de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera, por "evadir todas sus responsabilidades". Cumplido consideró que a la luz de los hechos "el personal policial no estaba debidamente capacitado ni entrenado para actuar. Hubo irregularidades".

Ante el tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y los miembros del jurado popular, el exfuncionario policial, quien estuvo imputado en la causa por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y luego sobreseído, afirmó que hubo "mala praxis en el uso del armamento, en plantar un arma, en la no contención de las víctimas y de sus familias y en no haber llevado a Blas Correas a un centro de salud".

"Fue un hecho complejo, muy confuso y que se podría haber evitado", consideró Cumplido y añadió que fue la última persona en la cadena de mando en enterarse de lo que había ocurrido.

A pesar del rango, "nunca me llamaron del centro de comunicaciones. Fue un hecho grave y con irregularidades. No comandé, no fui al lugar del hecho y no encubrí. Solo ordené medidas para preservar el escenario del hecho", manifestó el retirado comisario, quien afirmó el haber sido imputado en su momento le "arruinó la vida".

"Fui víctima de un complot político y judicial y policial", denunció Cumplido, tras lo cual recordó que, tras el hecho, le pidió al entonces ministro Mosquera que lo autorizara a visitar a la familia de Blas para manifestarle sus condolencias pero que este no lo dejó.

"Vos no vas a ningún lado. Esa familia está haciendo política", aseguró que le respondió el ex ministro. Además, sostuvo, le dijo que lo sucedido le había arruinado la carrera para gobernador.

Pasado este mediodía, Cumplido continuaba declarando, mientras que se espera que luego lo haga Mosquera, quien aguardaba su turno en los Tribunales.

Apuntó contra Mosquera

Antes de declarar en el juicio, el exjefe policial dijo a la prensa que siente "vergüenza" por las declaraciones de la actual jefa de Policía provincial, Liliana Zárate Belletti, quien durante el juicio cuestionó el accionar del personal policial.

Asimismo calificó de "abominable" al ex ministro Mosquera y dijo: "No lo quisiera ver más en mi vida", ya que fue uno de los funcionarios que "evadió todas sus responsabilidades" en este causa.

Fuente: Télam

