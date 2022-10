“Llevar el nombre de Burnichon es un grandísimo honor”

Especial para La Nueva Mañana

ENTREVISTA A CIELO INVERTIDO

Por segundo año consecutivo reciben la distinción del premio Burnichon al mejor libro editado en Córdoba. ¿Cómo tomaron esta noticia?

Fue una sorpresa. No lo esperábamos bajo ningún punto de vista. Menos por El Velo negro (presentamos también dos libros más). Ganar dos años seguidos nos parece un montón. Se hace tanto en materia de libros en Córdoba, tan variado, con tanto trabajo y cuidado. Seguimos de cerca el trabajo de varias editoriales locales, compramos sus libros y estábamos seguras de que alguna otra iba a ganar. De hecho, casi no presentamos El Velo negro. No llegamos con el último libro que editamos en julio, El castillo de quienes buscan sentidos, y nos preguntamos si se podían presentar traducciones. Dudamos. Pero luego comprobamos que sí y nos animamos. Tampoco es el típico libro de Cielo Invertido, en el sentido de que tiene un formato y diseño más tradicional, en el que no intervienen nuestras manos. Pero igualmente implicó bastante trabajo, por ejemplo, en la gestión de los derechos, con la editorial francesa SEUIL, y también con la imprenta, con Lucas Gattoni de Premat, quien nos asesoró sobre cómo trabajar las imágenes para que salieran lo mejor posible.

Más allá de lo inesperado del reconocimiento por segundo año consecutivo y por decisión unánime del jurado, llevar el nombre de Burnichon entre nuestros reconocimientos, como dijimos el año anterior (y lo volvemos a decir este nuevamente) es un grandísimo honor. Alberto Burnichon siempre será ese gran referente para lxs editores, en especial para nosotras, que trabajamos con imágenes y textos.

El Velo negro es un libro diferente en su catálogo. ¿Qué nos pueden contar sobre esta obra?

Es un libro diferente porque, como decíamos antes, no implica ese trabajo manual o artesanal que ponemos en cada libro. Y además es una traducción de una autora francesa. En Francia fue algo así como un best seller, digamos, en los 90. La autora Anny Duperey es una actriz bastante famosa y el libro tuvo un gran impacto, e incluso una segunda parte. El tema del duelo siempre llama la atención, en muchos aspectos y dimensiones. Lo que se suele destacar del libro es que no pretende dar “recetas” para superar el duelo. Es más bien una bitácora de un duelo, una narración en/al vivo, que se hace junto con el revelado de las fotos que la autora Anny Duperey hace de las fotografías de su padre muerto. Es, sobre todo, un libro sobre la memoria, la de sus padres vivos, la de su vida antes de la muerte trágica de su padre y su madre. Cuando ellos fallecieron, en un accidente doméstico por asfixia, la autora tenía 8 años y su hermana unos 6 meses. En este libro relata, entre otras experiencias, ese momento crucial de su existencia, esa mañana que la acompaña todos los días. Anny dice que guarda aquella mañana inmutable en su memoria: la visión de los cuerpos sin vida es la única imagen que recuerda de ellos. Cuenta tener la impresión de que ha nacido la mañana en que ellos murieron, de tener el sentimiento de que su vida comenzó ese día. Y que, incluso, ha sido necesario que ellos murieran hasta en su memoria para que ella pudiera sobrevivir. Por eso dice que un velo negro que cayó sobre los recuerdos de toda su infancia, anteriores a ese día. De cuando ellos estaban con vida, no le quedan más que imágenes tomadas por su padre, en blanco y negro fijadas sobre papel de foto. Es a partir de ellas que comienza a (re)construir, en el ir y venir entre las fotografías y la escritura, su memoria dando lugar a esta narración (del) duelo que hace en su libro. Fotos y texto son inseparables, cada uno habla por sí mismo, y juntos dicen algo más aún. Y esto sí se relaciona directamente con nuestro catálogo. Nos interesa eso que pasa en los intersticios entre texto e imagen, queremos ver qué otras cosas pueden pasar entre ellos, más allá de la tradicional imagen que ilustra el texto, que es el que rige. Otro aspecto que lo acerca a nuestro catálogo es la traducción. Estamos explorando ese universo y luego en este libro decidimos ponerle nombre a la colección de traducciones: Colección errante.

Este libro fue editado originalmente en Francia en el año 1991. ¿Qué diferencias hay entre ambas ediciones?

En términos generales debíamos respetar, por contrato, ciertas condiciones de la edición original. Pero tomamos varias decisiones de diseño, como, por ejemplo, pudimos elegir otra tapa y decidimos posar algunas imágenes a sangre, otras centradas, otras con algo de texto, la mayoría sin texto en esa misma página. Fuimos jugando con eso. Nos quedó un libro mucho más pesado (usamos un gramaje alto de papel ilustración), con más páginas, más imponente. La tapa, mencionada en el dictamen del jurado como uno de los aciertos, fue una decisión sin muchas vueltas. Las editoras solemos coincidir en las imágenes que nos gustan más, y esta era de las clásicas que nos gustan, cielo, agua, árboles, reflejo. Y sí, somos medio reticentes a la hora de poner textos en contratapas, las preferimos más despejadas, que se vea la imagen y que quien tenga curiosidad de qué se trata abra el libro y se entere.

¿Cómo fue el proceso de traducción de este libro?

En julio del 2007 María Martha Boccanera comienza a traducir el texto y Raquel Algarra lo transcribe, con el fin de pensar algunas cuestiones sobre La erótica del duelo. Esta traducción continúa en audios que María Martha envía a Raquel, quien estaba pasando por un duelo. Llegaban por mail los audios de María Martha y Raquel, junto a su hijo Fran, comienzan a transcribirlos.

Cayendo en la cuenta de que tienen el libro completo transcrito, en el 2008 hay un intento de publicación con una editorial cordobesa, pero ese intento se frustró. Sin embargo, el entusiasmo y la convicción de las traductoras de que este texto debía circular, las movieron a compartirlo en diversos momentos y espacios. Comparten el texto en algunos grupos de estudio, principalmente con un público concernido por el duelo y por el psicoanálisis o por la publicación de La erótica del duelo de Jean Allouch en cuyas páginas menciona El velo aunque no exclusivamente. Hicieron circular fragmentos de la traducción, lo llevaron de aquí para allá, y así el libro fue haciéndose de un público, aún sin existir el objeto-libro en español propiamente dicho.

Desde Cielo Invertido sabíamos de la existencia de El velo negro, lo conocíamos a través de Allouch. Amigxs lo habían leído en francés, y así accedimos a algún ejemplar en el idioma original. Pero no lo podíamos leer porque no manejamos el idioma. Por supuesto nos llamaba la atención, sus imágenes, la temática, lo que contaban sus lectorxs en francés.

