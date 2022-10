Inacción judicial: la causa por Andrea Castana lleva seis meses sin instrucción

El caso de Andrea Castana es una causa que que desde marzo de 2022 no tiene instructor.

El caso de Andrea Castana es una causa que que desde marzo de 2022 no tiene instructor. Ahora están a la espera de que la Fiscalía General designe a alguien. Fotos: gentileza.

Ya pasaron siete años y medio desde que asesinaron a Andrea Castana cuando subió el sendero que lleva a la cima del Cerro de la Cruz en Carlos Paz y nunca regresó. “La causa actualmente tiene cuatro imputados pero ni siquiera se ha avanzado con eso”, dice a LNM la abogada Daniela Pavón, que asumirá la querella en representación de la familia. La letrada que también representó a los padres de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte en 2020, reemplazará el trabajo que hasta el momento llevaba adelante su colega Carlos Nayi.



“El caso de Andrea Castana es una causa que hoy se encuentra sin instrucción, eso lo pudimos conocer junto a la familia, porque ellos no estaban al tanto de que desde marzo de 2022 no había instructor en la causa. Ahora están a la espera de que la Fiscalía General designe a alguien, ya ha pasado mucho tiempo y es necesario tener una instrucción que lleve la causa adelante”, explica Pavón sobre el estado judicial de la investigación, que con los años transitó un derrotero sin frutos certeros sobre quién y por qué ese 11 de marzo de 2015 a Andrea, que en ese entonces tenía 35 años, la atacaron, abusaron y estrangularon hasta la muerte.

Violencia judicial

“La familia no tiene respuestas y eso es una forma de violencia. El caso de Andrea y la causa de Cecilia Basaldúa son casos que se encuentran atravesadas por la impunidad, por funcionarios que no hacen su trabajo”.

“La familia no tiene respuestas y eso es una forma de violencia”, dice Pavón y por eso reclaman que se formalice una nueva instrucción para que la causa se ponga en movimiento. Hasta el momento se han realizado más de “50 análisis de ADN dentro del proceso”, pero nada que eche luz sobre el responsable del crimen y menos ahora que no se activan líneas de investigación: “Es necesario que alguien esté, más en esta causa que es un hecho aberrante donde todavía no se ha encontrado al culpable”.

“Hay que ver en los hechos qué se hizo durante todo este tiempo que no hubo instructor porque surgieron versiones, incluso que se estaba haciendo un ADN a Diego Concha -el ex director de Defensa Civil de la Provincia detenido por otra causa y quien participó activamente en la búsqueda de la mujer-, y se habían ordenado otras medidas, pero lo cierto es que hasta ahora no tenemos información clara de lo que se estuvo haciendo, cómo fue inducido el proceso, con qué fin”, dice Pavón.

Desde el femicidio de Andrea, su familia y amigos iniciaron decenas de reclamos pidiendo justicia. Luis Castana y Alicia Villafañe, padres de la mujer, ante cada callejón de la investigación siguieron impulsando la búsqueda del asesino. La desesperación fue tal que en agosto de 2020, el papá de Andrea, reclamando celeridad en la investigación, con una soga al cuello, amenazó con quitarse la vida al no obtener respuestas de la fiscalía. En ese momento, denunció una complicidad policial y judicial en el crimen. Ese mismo año, incluso, con colecta de por medio, ofrecieron un millón de pesos de recompensa para quien pudiera aportar datos que ayuden a esclarecer el asesinato.

“Tenía toda una vida por delante. Más de uno debe saber lo que pasó. Estoy seguro que hay un pie pisando la causa, a alguien le conviene que no haya responsables. Estamos hartos de los hechos de impunidad. Sabemos que Andrea no va a volver, está muerta; toda esta movida es para las próximas víctimas”, expresó Luis Castana cuando en marzo pasado se cumplieron ya siete años de la muerte.

“Desde el femicidio de Andrea, su familia y amigos iniciaron decenas de reclamos pidiendo justicia. Luis Castana y Alicia Villafañe, padres de la mujer, ante cada callejón de la investigación siguieron impulsando la búsqueda del asesino”.

-¿Qué lectura se puede hacer sobre estas causas que siguen esperando justicia?

-El caso de Andrea, la causa de Cecilia Basaldúa son casos que se encuentran atravesadas por la impunidad, por funcionarios que no hacen su trabajo. Tenemos, por ejemplo, la causa de Cecilia, que después de haber tenido un mal desempeño de instrucción por parte de la fiscal Kelm, de haber llevado a juicio la causa en esas condiciones, que fue bochornoso y tuvo la sentencia que tenía que pasar -que exoneró al único imputado considerado por la familia incluso, como un “perejil” de la causa-, nos encontramos con un Poder Judicial que vuelve a obstaculizar porque el fiscal de Cámara decidió presentar una casación por esa sentencia. Entonces ahí es donde nos preguntamos qué hay detrás de todo esto: ¿Encubren? ¿Hay manejos? ¿Hay devolución de favores? La verdad que cuesta mucho comprender cuando pasan estas cosas porque hay familias que están haciendo un duelo y no pueden cerrar esto porque no hay justicia.

-La familia de Andrea ha reclamado reiteradamente el acceso a información, ¿qué ha impedido esto?

-No sé a qué obedece en concreto pero de mi parte puedo hablar sobre criterios para trabajar. Yo creo que la información del abogado es fundamental para transmitir a la familia, lo que pasa, porque somos el auxiliar en la Justicia en eso. El de la fiscalía y ellos. No puedo decir puntualmente qué pasó pero sí puedo decir que la familia está exigiendo justicia, ellos están constantemente manifestándose. De hecho, hubo una manifestación convocada también por la familia de Andrea que se llevó adelante en Carlos Paz, no solamente por esta causa sino muchas causas en Carlos Paz, que están atravesadas por lo mismo, la falta de respuesta por parte de la Justicia. Ese pedido de “Basta de impunidad” me parece que es clave.

-Tras tomar la representación legal, ¿cuáles son los pasos siguientes a lograr con la causa?

-La familia de Andrea es una familia que sigue esperando justicia, sigue luchando. Por eso, me parece urgente que se designe instructor de la causa, que va a ser un pedido que vamos a estar presionando los próximos días que es algo que no se puede dilatar tiempo más.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]