Lula tras la ajustada victoria: "Tengo la certeza de que vamos a ganar Brasil"

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula Da Silva, celebró este domingo la victoria en la primera vuelta de las elecciones de Brasil y afirmó que tiene "la certeza" de que podrá imponerse en el balotaje previsto para el 30 de octubre.

Pasadas las 22, tras conocerse el resultado final del conteo, Lula salió a hablar en su búnker montado en un hotel del centro de la ciudad, acompañado por su esposa "Janja", su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, y sus principales candidatos.

“Dije ayer que cada elección que hago quiero ganar en la primera vuelta. Pero no siempre es posible. Hay una cosa en mi vida que me motiva, me estimula y me hace renacer cada día. Es la creencia de que nada sucede por casualidad”, dijo Lula. “Siempre creí que íbamos a ganar las elecciones, y quería decirles que vamos a ganar estas elecciones. Esto es solo una extensión", aseguró.

Visiblemente cansado y bastante ronco, Lula dijo que ahora es el momento de retomar la campaña y salir a la calle, sin tiempo para descansar.

"Empiezo la campaña mañana. Había pensado, si ganaba la primera ronda, me tomaba tres días libres, me tomaba una pequeña luna de miel. Pero habrá que esperar al 30 de octubre”, dijo.

"Quién sabe, para desgracia de algunos, tengo otros 30 días para hacer campaña. Me encanta hacer campaña, hacer un mitin, subirme a un camión, discutir con la sociedad brasileña, y será importante, será la primera oportunidad para nosotros de tener un debate cara a cara con el Presidente de la República y saber si dejará de decir mentiras. Es una segunda oportunidad que me da el pueblo brasileño", completó el ex mandatario brasilero.



Según el expresidente, para evaluar la situación actual hay que recordar la situación de hace cuatro años, cuando estuvo en prisión y le impidieron postularse. "Para apreciar completamente lo que está pasando hoy, tenemos que recordar lo que estaba pasando hace cuatro años. Hace cuatro años, se me consideraba un ser humano expulsado de la política. Entonces dije que volveríamos con más fuerza, con más voluntad, con más voluntad, porque la única razón para que dejemos de luchar es el día en que el pueblo brasileño tenga cientos de líderes que lo harán conquistar lo que necesita para mejorar su vida. . . Y sabes que nuestro país es peor. Y que necesitamos recuperar el país, incluso desde el punto de vista de sus relaciones internacionales”".

Poco antes, el diputado Geraldo Alckmin (PSB) adoptó un tono similar en su discurso, en un intento de movilizar a la militancia: " Ya pasamos a la segunda vuelta y ahora toca empezar la segunda tarea, que es ganar las elecciones, salvar la democracia, hacer que Brasil vuelva a crecer. Cuente con nosotros, presidente, con compromiso, determinación, en estos 28 días en beneficio de nuestra población".

El aspirante a llegar por tercera vez a la presidencia de Brasil desafió a Bolsonaro a un nuevo debate y resaltó que "todas las elecciones fueron a segundo turno" a lo largo de la historia.

"Que me disculpen los periodistas, los partidos aliados, pero vamos a tener que trabajar más, vamos a tener que convencer a la sociedad brasileña, y convencer a las otras fuerzas políticas" de cara al 30 de octubre, sostuvo Lula.

Tras la derrota de este domingo en San Pablo, la ciudad donde comenzó su carrera política, el ex presidente dijo que espera dar vuelta el resultado adverso.

"San Pablo será una confrontación de propuestas para la sociedad y voy a hacer todo el esfuerzos y tengo la certeza que juntos vamos a ganar San Pablo y vamos a ganar Brasil", resaltó.

Lula llamó a sus seguidores a concentrarse sobre la tradicional Avenida Paulista, para festejar y tomar fuerzas para el segundo tramos de campaña.

