“La atención del ser humano es una materia prima en disputa”

El Doctor en Letras e investigador del Conicet abocado a las Investigaciones sobre la técnica (dentro del grupo Dedalus), Agustín Berti, viene desarrollando desde hace tiempo un arduo trabajo reflexivo sobre el panorama actual en cuanto a las nuevas tecnologías y la dependencia vital que se ha establecido, de un tiempo a esta parte, mediante -el hoy obligatorio- vínculo entre estas tecnologías y los individuos que conforman las diversas sociedades humanas presentes en el mundo todo. En diálogo con La Nueva Mañana, Berti se expresó sobre los contenidos de su nuevo texto, “Nanofundios. Crítica de la cultura algorítmica”, y sobre las motivaciones que lo impulsaron a concebirlo. El libro será presentado este viernes 26 de septiembre a las 19.30 en la Carpa Central de la Feria del Libro 2022.

La atención humana dispersa

¿Sobre qué pretende advertir Nanofundios al lector que lo aborde?

-Sobre cómo naturalizamos a las plataformas on-line como un nuevo modo en las formas en las que nos acercamos hoy a la cultura, y que ese modo –o intermediación- tiene implicancias económicas, políticas y estéticas que tienen un impacto en las formas en las que vivimos hoy, y que implican disputas geopolíticas a escalas que escapan a nuestra percepción.

-¿Qué rol y cómo lo juega la persona común frente al panorama que se presenta en Nanofundios? ¿Qué se ha hecho en Argentina al respecto?

- Las personas deben comprender qué está en juego cuando miramos algo en Netflix, en YouTube, o un audio por WhatsApp para poder tomar posición personal -y también a título colectivo- dentro del territorio digital. Yo intento demostrar que con la digitalización la cultura se vuelve “contenidos”, luego hay “continentes”, y quien controle estos últimos tendrá la sartén por el mango; y ya que lo digital funciona como un flujo informacional, gestionar esos flujos, imponer aduanas y controles fronterizos en ese territorio desplegado en las redes es un imperativo para cualquier estado soberano. En nuestro país se intentó abordar -hasta 2015- una mayor integración de las infraestructuras de redes y la producción cultural; ARSAT, la Televisión Digital Abierta, la plataforma Cine.Ar son algunos ejemplos.

“Los datos son una nueva materia prima; cuando creemos que ´perdemos el tiempo´ en tik-tok, en realidad ‘cedemos tiempo´ que las corporaciones monetizan”.

-¿Cuáles son los modos en que operan las corporaciones sobre las personas?

-Hoy los datos son una nueva materia prima. Para apropiarse de ella las corporaciones necesitan capturar nuestra atención –hoy súper dispersa por infinitas pantallas que se la disputan-. Cuando creemos que “perdemos el tiempo” en tik-tok, en realidad “cedemos tiempo”… que las corporaciones monetizan.

El lucro de nuestra atención

¿Cómo obtienen las corporaciones dinero mediante la cooptación de la atención de los individuos?

-Por los datos; una vez capturados, procesados, estos datos adquieren valor económico como insumo que permite optimizar el modo en el que nos ponen dentro de tendencias que permiten recomendarnos que: si viste esta película, mirá esta serie; quiénes gustaron de este libro, compraron estos; ¿buscás zapatillas? mirá estas; además, a mayores datos, mayor optimización de las plataformas; es un círculo de retroalimentación.

¿En qué tipos de producciones culturales tienen mayor actuación las corporaciones?

-Desde fines del siglo XIX se privatizó la cultura con la propiedad intelectual y los derechos de copia. Hoy la privatización de la producción cultural está a la base de los grandes conglomerados del entretenimiento. Son dueños de todo, desde sus clásicos hasta Star Wars, National Geographic, y ESPN y FoxSports ; Disney controla desde el Increíble Hulk hasta Mariano Closs y las finales de la NBA.

Control y poder por el manejo de datos

¿Las corporaciones pasan por encima de los controles y regulaciones estatales? ¿En dónde está parada Argentina respecto a esta “permeabilidad”?

-La disputa entre estado y corporaciones transnacionales es un fenómeno global, y en el Hemisferio Sur esta disparidad se ha acentuado desde la expansión de internet; y claramente muchos países están en estado de indefensión; pero la regulación no es imposible, el problema es cómo evitar que el discurso de la supuesta “libertad”, de expresión, de circulación de contenidos, no sea a costa de un creciente empobrecimiento extremo de la experiencia cultural y/o de un achatamiento de las formas de vida y una aceleración en base al “consumo de contenidos.

¿Las nuevas herramientas tecnológicas funcionan como prótesis imprescindibles para la vida diaria de los individuos? ¿Todos tienen acceso a estas prótesis?

-La tecnología está desigualmente distribuida y sin embargo nos afecta a todos por igual, hoy el planeta entero funciona mediante flujos de información. El dron que bombardea una aldea y el Uber que coordina el encuentro de un chofer con sus pasajeros utilizan la misma tecnología; un Corsa con GNC comparte el mismo mundo de herramientas tecnológicas que un dron estadounidense.

“El Martín Fierro, La Cantata de Santa María de Iquique o La Hora de los Hornos no fueron pensados en clave de contenidos, son obras que demandan otra atención y, sobre todo, otra disposición. Pero hoy el tiempo es escaso y por eso se vuelve un bien en disputa. La seducción de los dispositivos es un campo de batalla no solo en defensa de una cultura nacional o latinoamericana, sino también un recurso estratégico a la par del litio, los commodities agrícolas, el agua potable y los hidrocarburos”.

¿Cuáles son las diferencias entre el manejo estadístico de las corporaciones y el de los estados?

-Hoy las corporaciones saben más sobre las poblaciones que los propios estados. En ese sentido hay una disputa en curso, que implica cambios legislativos, modernización de instrumentos de recolección de datos (como el caso del censo en Argentina o las capacidades de fiscalización de AFIP). Esa disputa en curso no debe ser trivializada ni asumida como perdida; lo que hay que construir es un nuevo equilibrio democrático.

¿Cómo influye esta lucha por la información en la formación de la identidad de cada individuo?

- Hoy nuestra memoria está tercerizada en dispositivos, que a su vez almacenan información en servidores, que en muchísimos casos están en territorios con jurisdicción extranjera. ¿Quién recuerda hoy un número de teléfono? ¿Quién acumula libros y discos? Para las nuevas generaciones los objetos físicos son apenas una de las manifestaciones posibles de su mundo cultural. Y al mismo tiempo, olvidamos mucho y vivimos dispersos. Como dijo alguna vez Roger Koza hablando del cine contemporáneo: Hoy prestar atención es casi subversivo.

¿Qué es el 5G? ¿Por qué se habla de una guerra (entre EEUU y China) por el 5G, y cómo nos afecta a los argentinos este conflicto?

-No toco abiertamente el 5G en el libro, pero es una tecnología de transmisión de información. Y toda tecnología opera en base a estándares; y el estándar funda imperio. Quien establece un estándar tecnológico escribe las reglas del juego, y los estándares son entidades muy complejas. Si hay un campo de batalla geopolítica hoy es en este tipo de estándares que establecen la forma que tomarán las infraestructuras sobre las cuales se construirá nuestra sociedad en los próximos años.

“Las corporaciones saben más sobre las poblaciones que los propios estados; hay una disputa que implica cambios legislativos, más modernización de instrumentos de recolección de datos”.

Entretenimiento e influencia política al ritmo de las plataformas digitales

¿Cuáles producciones artísticas son atendidas en Nanofundios y en cuáles aspectos de esas producciones se centró el análisis?

-Atendí a obras de cine y series, pero también videoclips, poesía digital o música. Intento mostrar cómo estas distintas artes se integran a la nueva forma de la industria cultural en plataformas como Netflix. Lo que me interesaba ver es cómo ha cambiado el modo en que nos relacionamos con esas obras.

Por último… ¿por qué aparece la obra literaria de Euclides Da Cunha, Los Sertones, en Nanofundios?

-Desde el punto de vista socio/político me interesaba pensar las distintas formas de imaginación del futuro en diversos momentos de la historia y en diversos lugares, y en Los Sertones el conflicto entre el naciente estado brasileño y el enclave mesiánico fundado por el predicador Antonio Conselheiro, en medio del árido desierto brasileño, me parecía un caso potente de choque entre ideas de futuro y formas de imaginar las sociedades por venir. No deja de ser paradójico que en el Brasil del siglo XXI, una parte de esos movimientos religiosos populares está alineada con el mismo estado que los masacró brutalmente a fines del siglo XIX.

