"La Gloria" quiere volver a primera: “Estamos muy enfocados en el objetivo”

“Cuando empezamos a armar el plantel el sueño siempre estuvo, pero hasta que no lo ves en el campo de juego no te das cuenta. Fue un proyecto que fue creciendo día a día. Cuando empecé a cerrar contratos con algunos pilares me empecé a ilusionar. Después cuando los vi por primera vez a todos junto en Río Segundo, empecé a darme cuenta que era un muy buen grupo. Y después nos fuimos a Uruguay y dije que sí, que íbamos a dar pelea. Después, mientras se fue dando el campeonato, nos fuimos dando cuenta todos para qué estábamos, y hubo una parte del campeonato en el que dijimos, bueno basta, no estamos más en formación, vamos a creerla, vamos a pisar el acelerador y vamos por algo. Creo que fueron esas las etapas”, describe Federico Bessone, mánager deportivo de Instituto y uno de los creadores de este presente que está viviendo el club de Alta Córdoba.

La “Gloria” está en la misión de obtener el segundo ascenso, hay un gran idilio entre los hinchas y el plantel, con números que, quizás, en otra temporada lo hubiesen hecho lograr el primer ascenso, pero se topó con un Belgrano de estadísticas tremendas.

No obstante, en Alta Córdoba están más que ilusionados por el camino transcurrido en la actual temporada de la Primera Nacional.

De todo este contexto y de lo que viene dialogó La Nueva Mañana con Bessone, que expresó: “Tenemos la satisfacción del deber realizado, de saber que estamos haciendo lo que había que hacer; pero nos topamos con un equipo que hizo una campaña histórica, no los pudimos alcanzar, aunque no era el objetivo principal. Solo felicitar a Belgrano, que hizo un torneo histórico, merecedor del título, son los mejores, y nosotros haciendo una campaña que en otro momento hubiéramos peleado hasta el final el primer puesto. Pero estamos muy enfocados en nuestro objetivo y en lo que queremos, no queremos mirar para otro lado”.

Si Instituto consigue en segundo puesto ingresará recién en semifinales y con ventaja deportiva, en el Reducido por el segundo ascenso, lo que le provocará estar 21 días sin competencia oficial. A propósito, Bessone contó: “El hecho de salir segundos significa que ganamos la mayor cantidad de partidos posibles, y nuestro objetivo es ganar. Entonces, si ganamos la mayor cantidad de partidos, que es lo que buscamos, salimos segundos. Ahora, nos encontramos con esta problemática que no tiene antecedentes, como para juntarme con otro técnico que haya pasado lo mismo y averiguar qué hicieron ellos. Es la primera vez que va a pasar. En los papeles estar parado tanto tiempo no es lo ideal, estará en nuestra cabeza proyectarlo de la mejor manera”.

“La gente de Córdoba, el fútbol de Córdoba es muy grande y somos sufridos. Lo que se está viviendo es excepcional, la gente de Belgrano lo merecía como lo merece el hincha de Instituto. Merecemos que los tres equipos estemos en Primera. La gente demuestra que lo merecemos”, cerró Bessone.

- ¿Es una posibilidad tenerlos concentrados 15 días, buscar amistosos?

- Tenerlos encerrados varios días no creo, sí veremos de buscar amistosos y por ahí estar dos o tres días juntos. Pero ya lo empezaremos a ver como una realidad más adelante. Por ahora es todo informal, charlas informales con el cuerpo técnico. No es un tema oficial. Con algunos resultados de la próxima semana ya sabremos mejor cómo lo organizamos.

La confianza en Bovaglio

El 22 de octubre del 2021, desde el área de prensa de Instituto se anunció: “Federico Bessone es el nuevo Manager Deportivo del Fútbol Profesional. Con su llegada, también se dará inicio a la Secretaría Técnica que comenzará a trabajar en el armado del próximo plantel”. Ahí comenzó este proceso, que el mes próximo cumplirá un año. Y la primera gran apuesta fue la llegada del director técnico Lucas Bovaglio.

La fusión entre Bessone y el cuerpo técnico es muy buena; desde afuera se observa una sinergia importante y el propio mánager lo corrobora en la charla con este medio. “Creo que uno de los secretos o virtudes de este presente, entre otros, y lo que yo valoro es esta relación que creamos entre nosotros. Es como si nos conociéramos de toda la vida. Tenemos la misma formación, los mismos valores, se creó uno química muy buena”, expresó.

Y sostuvo: “Para mí fue muy importante, era una decisión difícil, porque tenía que empezar el proyecto con alguien como Lucas. Para mi es fundamental lo humano.”

“Lucas es más o menos de la misma generación, yo soy un poquito más grande. Lo sigo desde que estaba en Talleres, siempre estuve atento a su carrera, que siempre fue en pleno ascenso. Trae una formación profesional que viene del fútbol juvenil y eso me gusta mucho. Viene en crecimiento en Primera, con buen trabajo en juveniles, eso es importante”, contó; al tiempo que recordó que no fue una tarea sencilla traerlo a Alta Córdoba.

“Hoy queda como anécdota, pero era difícil juntarnos y hablar, porque él estaba en plena competencia. Yo lo esperaba y esperaba y él seguía avanzando con Morón. Se hacía difícil esperarlo por los tiempos de Instituto. Entonces fui hablando con otros entrenadores que estaban sin club, pero en mi cabeza estaba Lucas y esperarlo a él. Morón quedó afuera, injustamente, por penales, y confieso que si eso no pasaba no creo que lo hubiésemos podido esperar más tiempo. El destino quiso que quedaran afuera ese sábado, y ya el martes estaba en Rafaela arreglando”, rememoró.

La ilusión del pueblo “glorioso”

Instituto tiene 65 puntos, producto de 18 victorias, 11 empates y 5 derrotas. De local tuvo 17 juegos y no perdió ningún partido. El Monumental se transformó en una fortaleza y el idilio entre el plantel y los hinchas es muy fuerte, algo que hacía mucho tiempo no sucedía.

“A eso lo debo agradecer”, dijo Bessone; y continuó: “Fue desde el primer momento. Desde que se comunicó que llegaba al club y me hacía cargo fue una presión terrible, pero sentí aceptación desde el primer día. Después a medida que traíamos jugadores, todos eran aceptados y sin críticas. Tirando para adelante. En Uruguay se creó una ilusión muy grande y eso se ve en cada partido de local. Es increíble lo que estamos viviendo. Entonces, ya estamos en el baile, vamos para adelante. Estamos convencidos, hay ilusión, y mi miedo es desilusionarlos, que hay otro golpe. Aunque muchos me dicen que más allá de lo que pase, de termine como termine, fue grandioso lo que se vivió, lo que se está viviendo”.

Instituto está segundo en la tabla de posiciones, le lleva tres puntos a San Martín de Tucumán.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]