Desde las 13.25, Instituto visita a Flandria para consolidarse como único escolta de Belgrano en la Primera Nacional, en el marco de las 34ª fecha de la segunda categoría del fútbol profesional masculino de la Argentina.

El encuentro será transmitido en vivo y en directo por TyC Sports.

⚪🔴 Viajeros para visitar a Flandria#Instituto enfrentará al Canario el domingo a las 13.25 hs. en el estadio Carlos V y estos son los convocados por Lucas Bovaglio.



— Instituto ACC (@InstitutoACC) September 17, 2022

La "Gloria" arriba a este encuentro con 59 puntos, fruto de 16 triunfos, 11 empates y cinco derrotas. Misma cantidad de puntos tiene San Martín de Tucumán que este viernes perdió 2 a 0 en su visita a Villa Dálmine.

Belgrano marcha puntero con 67 unidades, a una diferencia difícil de alcanzar cuando restan 12 puntos por jugar.

Para Instituto, amén de sus aspiraciones a campeonar mientras la matemática se lo permita, también está la oportunidad de acabar la fase regular en el segundo lugar para incorporarse al reducido por el segundo ascenso a la primera división en la fase de semifinales. Si terminara tercero, lo haría en cuartos de final.

Belgrano jugará el lunes a las 21.30 frente a Defensores de Belgrano con transmisión de TyC Sports y Estudiantes de Río Cuarto, el restante plantel cordobés, recibirá este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza.

La jornada de domingo de la Primera Nacional se completa con los siguientes encuentros:

-Deportivo Madryn-Ferro (15.00),

-Deportivo Morón-Mitre (SdE) (15.30),

-Almirante Brown-Tristán Suárez y San Telmo-Santamarina (15.30),

-Güemes-Chacarita (16.00),

-Gimnasia de Mendoza-Atlético de Rafaela, San Martín SJ-Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto-Independiente Rivadavia (16.30),

-Chaco For Ever-Estudiantes BA (18.30) (TyC Sports),

-Almagro-Deportivo Maipú (19.05).

El lunes, en tanto, se jugarán los siguientes partidos:

-Deportivo Riestra-Brown de Adrogué (15.00),

-Belgrano-Defensores de Belgrano (21.30) (TyC Sports).

Resultados registrados:

All Boys 1-Guilermo Brown de Puerto Madryn 0; Temperley 1-Sacachsipas Alvarado de Mar del Plata 3-Quilmes 0; Villa Dálmine 2-San Martín de Tucumán 0.

Posiciones:

Belgrano 67, Instituto y San Martín de Tucumán 59, Gimnasia de Mendoza y All Boys 57, Chaco For Ever 51, Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Estudiantes RC, Estudiantes BA y Almagro 50, San Martín SJ 48; Deportivo Riestra 46; Chacarita, Deportivo Morón y Deportivo Madryn 43; Deportivo Maipú y Quilmes 42; Guillermo Brown (PM) 41; Brown de Adrogué, Mitre (SG) y Almirante Brown 40;Ferro, Gimnasia de Jujuy 39; Temperley 38; Atlanta y Güemes (SGO) 37; Villa Dálmine 36; San Telmo y Alvarado de Mar del Plata 35; Rafaela 33; Flandria 30; Nueva Chicago 29; Tristán Suarez y Sacachispas 27 y Santamarina de Tandil 25.

Fuente: Télam

