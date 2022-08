"Papá Noel olvidó la Navidad", el nuevo libro de Scarpetta ya está en la calle

"Papá Noel olvidó la Navidad" es un cuento maravilloso de Gustavo Scarpetta, donde habla de la relación padre-hijo en un contexto de melancolía, ternura y crudeza. Es un cuento maravilloso y también es el título del libro que acaba de publicar el autor, que lleva publicado varias obras sobre diversas temáticas; en este caso en el ámbito del cuento realista.

"Son etapas. Desde que tengo recuerdos que escribo. Cuentos, poesías, artículos. Siempre. Un cambio fue empezar a publicar en las redes y en los diarios. A veces me levante algunos sábados y tenía el teléfono y las redes llenas de mensajes con gente que se había emocionado con mis relatos. Gente que no conocía y que me buscaba en las redes, solo para agradecerme. Un día estaba en una cancha cubriendo un partido con una credencial con mi nombre y una señora mayor me paro y me dijo, ¿vos sos el Gustavo Scarpetta que escribe los cuentos en el diario? Se emocionó y me dio un abrazo como si hubiera sido mi abuela. Me dijo escribí un libro por favor...fueron cosas que fueron armando la idea", le contó Scarpetta a LA NUEVA MAÑANA.

El autor oriundo de Oncativo, y que suele colaborar en este medio, escribe con pasión y a corazón abierto. Entonces, cada historia nos permite conocer y descubrir detalles que quizás estaban a nuestro alcance y no nos dábamos cuenta; y eso ya es una maravilla. Cada relato es un transitar por las palabras con imágenes. Y se puede conseguir en La Libreria (Lavalleja 29)

Sobre sus referentes en la escritura, Scarpetta explicó: "En la juventud mi viejo compraba la revista humor y yo leía los relatos de Dolina. Después me puse a ahorrar cuando sacó "Crónicas del ángel gris" y fue el primer libro que me compré. Me disparo directo al corazón. Ahora capaz que Murakami y J.R. Moehringer . De los argentinos Casciari y Sacheri, porque van a lo simple, a la emoción de lo que todos vivimos".