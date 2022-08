"Estamos trabajando para que Rodrigo De Loredo sea gobernador"

Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, señaló que desde el sector que encabeza dentro de Juntos se trabaja para que el diputado Rodrigo De Loredo sea gobernador de Córdoba en 2023.

Luego de un encuentro de dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) aseguró a Nacional Córdoba: “Si no hay un radicalismo unido, es muy difícil llegar a sentarnos en la mesa de los grandes acuerdos políticos”.

“Nosotros no desplazamos a nadie. Sí nos gustaría que De Loredo sea candidato a gobernador”, señaló en relación a una eventual disputa con Luis Juez.

Por otro lado, criticó a las declaraciones de Elisa Carrió al aseverar que “puede haber diferencias pero exponerlas de esa manera no es sano para el espacio. Me parece que no era el momento".

"Para leer los vínculos macropolíticos hay que medir las acciones de los partidos políticos. Si después tienen vínculos personales, amistades, no tiene nada de malo. Si Massa es amigo de un dirigente de Juntos no tiene nada de malo. Es absurdo plantearlo", finalizó.