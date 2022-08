Sube la temperatura en la CGT Córdoba: ¿intervención o normalización?

Especial para La Nueva Mañana

Casi como un paralelismo de la relación entre el Estado nacional y el provincial, el vínculo entre la delegación cordobesa de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la conducción encabezada por los triunviros Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, navega por aguas cada vez más turbulentas.

La semana que está a punto de terminar incluyó el anuncio de una normalización/intervención por parte del órgano nacional, representado por el delegado Horacio Otero (UOM) y la contestación, con un operativo clamor, con el pedido de elecciones “en 15 días”. Pese a que la “unidad” es el lugar común expuesto por todos los actores en pugna, el futuro se vislumbra más que complicado, sobre todo porque algunas posturas parecen irreconciliables.

Bien por detrás del fuego cruzado, se aprecia el tamiz de la cuestión electoral del año próximo, el recambio generacional de las dirigencias y los realineamientos internos a partir del mapeo político cordobés ante un eventual “nuevo” oficialismo de Hacemos por Córdoba.

Pihen: “A mí me eligió un plenario de más de 60 gremios y el mandato está vigente hasta el año que viene, en principio la idea nuestra es permanecer siempre en el marco de la CGT”. (Foto: diariosindical)

Agosto, sin caña con ruda

La cronología comenzó el lunes, con la llamativa publicación en un matutino local de una solicitada en la que se suspende la actividad dentro de la delegación Regional y se faculta a Horacio Otero (Unión Obrera Metalúrgica) a designar “tres representantes de organizaciones confederadas de la jurisdicción, a fin de integrar bajo su conducción una Comisión Normalizadora con el propósito de alcanzar la tan ansiada unidad”.

Otero, quien funge como representante de Abel Furlán (UOM), secretario de Interior de la CGT, ya había anticipado el movimiento el pasado 1 de mayo en Córdoba. Allí, tal como se consignó en La Nueva Mañana, descargó munición gruesa contra el histórico Pepe, remarcando su condición de trabajador jubilado, legislador oficialista y representante de un sindicato público que no está confederado. Esto último sería una limitación estatutaria para la representación de la totalidad de los trabajadores.

Tras pocas reuniones infructuosas, portazos y mucha rosca interna, la unidad no llegó y se formalizó lo anunciado por Otero. “No es una intervención. Es una normalización”, explicó el dirigente en declaraciones a Radio Nacional. “Nada se hizo a escondidas. No tengo nada personal con Pihen. Estamos buscando normalizar la CGT”, expresó antes de volver a aclarar que “cuando yo viajé otra vez a Córdoba el 31 de mayo se negaron a participar de la reunión porque tienen un alto índice de organizaciones no confederadas que participan”, explicó.

En tal sentido, reiteró que deben nombrarse tres integrantes para formar una comisión normalizadora. “El compañero que se autodenomina ‘secretario Regional”, no tiene un cargo que la CGT le haya reconocido. No existe ese cargo”, explicó. Literalmente horas después, Pihen salió a mostrar músculo político y convocó a un plenario de más de 70 representantes sindicales, 54 de ellos confederados. Allí enarboló el reclamo por el llamado a elecciones “limpias, amplias y sin exclusiones” para dentro de 15 días.

Pihen: “Llama la atención que se tomen resoluciones que ni siquiera nos comunican”

“A mí me eligió un plenario de más de 60 gremios y el mandato está vigente hasta el año que viene, en principio la idea nuestra es permanecer siempre en el marco de la CGT, en la medida que los compañeros resuelvan, si eso cambia, veremos qué hacer”, expresó José Pihen, dejando más que entreabierta la puerta para una posible ruptura con la conducción nacional. “Llama la atención que se tomen resoluciones que ni siquiera nos comunican, en las cuales se define una intervención. Si la intervención avanza, será la intervención la que defina y nosotros decidiremos qué hacer”, dijo.

“Cuando decimos elecciones sin exclusiones, decimos que participen gremios confederados y los que no. Queremos interpretar el estatuto de la forma lo más amplia posible”, especificó Pihen no sin antes remarcar que “siempre dijimos que no somos autónomos. Somos una regional de la CGT Nacional y respetuosos de la institucionalidad”.

Desde adentro, comentan, que este “veremos” puede llegar a ser una especie de apertura de paraguas para una eventual ruptura que derive en la vuelta de un esquema con dos centrales obreras. El dique de contención podría ser el nombramiento de un tan mentado triunvirato, órgano para el que ya hay algunos candidatos en danza. Sin embargo, más allá de las especulaciones, lo cierto es que si los sectores en pugna no “bajan la espuma”, la unidad continuará siendo una quimera.

Casi sin retorno

Urbano: “Acá se ha trabajado por la unidad. Hemos hablado de normalizar con todos los sectores. Pero en su momento dijo que sí, después Pihen desconoce lo que hablamos”.

Rubén Urbano (UOM), referente del Movimiento de Trabajadores de Córdoba (MTC)y junto a Pablo Chacón (Comercio), uno de los más férreos opositores al “pihenismo”, pintó la postura que reina en Buenos Aires al señalar que “Pihen sigue hablando como secretario General, cosa que cae mal”. “La Secretaría del Interior está para normalizar las regionales. Esto no fue una sorpresa para nadie. No es una intervención. De ninguna manera”, sostuvo en diálogo con La Nueva Mañana.

“Acá se ha trabajado por la unidad. Hemos hablado de normalizar con todos los sectores. Pero en su momento dijo que sí, después desconoce lo que hablamos”, aseveró de manera enfática, tras lo cual volvió a cargar contra el referente del SEP al sostener que “sigue mintiendo en un montón de cosas”. “Otero lleva 40 normalizaciones en todo el país. Acá hay problemas porque no quieren largar el problema que tienen. (Pihen) Piensa que se pueden hacer las cosas sin que intervenga la CGT a nivel nacional”, fustigó para finalizar reiterando que no tiene inconvenientes en ser triunviro normalizador.

“Vamos a hacer lo que decida nuestra casa madre que es la CGT nacional”

Gramajo: “Hemos insistido en la unidad. Cuando hay voluntad se logra avanzar en algo. No se logró avanzar en nada. Las reuniones no fueron productivas”.

Al medio de las dos posturas está Emiliano Gramajo (Aoita), quien reconoció la falta de voluntad de las partes. “Cuando hay voluntad se logra avanzar en algo. No se logró avanzar en nada. Las reuniones no fueron productivas”.

No obstante, remarcó que “vamos a hacer lo que decida nuestra casa madre que es la CGT nacional”. “Hemos insistido en la unidad, en acercar las partes. Todos lo saben”, explicó el referente, quien fue convocado por la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) a una reunión con la Pontificia Academia de las Ciencias en el Vaticano, para abordar los retos del transporte a nivel mundial.

Un tercer actor lo configura la CGT Rodríguez Peña, representado por Luz y Fuerza y Surrbac y que en su momento estuvo muy identificada con el kirchnerismo. No obstante, observadores de la política sindical vernácula aseveran que el final es incierto y no descartan una división que terminará afectando al movimiento obrero organizado cordobés. “Y ya sabemos a qué sectores beneficia”, finalizaron.

A corto plazo, es casi imposible que la CGT convalide el pedido de la representación local para convocar a elecciones en 10 días. Resta saber qué espalda tendrán los eventuales normalizadores que deben nombrar por los triunviros nacionales. Casi una tormenta perfecta.

