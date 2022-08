Artemio López: “La ambición política de Massa es hoy un dato positivo”

En el marco de la charla presencial Desafíos de la Argentina en el contexto de la guerra y la pospandemia, el sociólogo y consultor de la agencia Equis Artemio López visitó Córdoba en una actividad realizada por la Casa Patria Córdoba, presidida por la diputada nacional Gabriela Estévez.

En ese marco, dialogó con La Nueva Mañana sobre el contexto político y económico que atraviesa la provincia en los últimos días, y pronosticó qué desafíos se enfrenta Sergio Massa ante la salida de Silvina Batakis y su inminente asunción como ministro de Economía, Producción y Agricultura en el gobierno nacional.

- ¿Era previsible la salida de Martín Guzman del gobierno nacional que desencadenó primero la breve gestión de Batakis y ahora el protagonismo que asumirá Sergio Massa?

- Después de la renuncia de Guzmán era obvio que se iban a requerir cambios de cuestiones de expertise técnico con un perfil político. Esto porque venimos de una experiencia muy traumática que se plasmó en las elecciones de medio mandato, donde en medio de un año electoral, por la sobredeterminación de la cuestión técnica motorizada por Martín Guzmán, se fue a comicios con con un nivel de salario, jubilaciones y pensiones muy disminuidos; situación que aún se mantiene al día de hoy. Por eso el resultado que se tuvo: se perdieron 4.100.000 votos con respecto a 2019. Mucha gente que acompañó al Frente de Todos en el 2019, dejó de hacerlo en el 2021.

Pero la salvedad es que esos votos no fueron para la oposición. Es decir, que no recuperó la alianza conservadora de Juntos por el Cambio ninguno de esos votos.

- La gente le quitó esos votos al gobierno de Alberto Fernández pero tampoco se los dio a la alianza que llevó a Mauricio Macri al poder....

-La gente tomó la decisión de sancionar la política socioeconómica del oficialismo, sin darle crédito a la oposición porque la memoria del macrismo opera. Se trató de votos de sectores medio o medio-bajos que critica al Frente de Todos pero aún recuerda la experiencia traumática de Mauricio Macri. Por lo tanto, no le dieron el voto a la oposición.

Esto abre al menos dos escenarios posibles: por el camino que transitó el Frente de Todos hasta la elección de medio mandato, no es posible esperar resultados distintos a los que se dieron en 2021. En cambio, si hubiera un cambio de rumbo o perspectiva, buena parte de los votos que no lo acompañaron el año pasado, estaría dispuesto a hacerlo ahora porque no está de acuerdo con la línea que plantea Juntos por el Cambio.

- ¿Qué papel juega Sergio Massa en ese cambio de rumbo que Usted dice, y que podría hacer que el oficialismo recupere esos votos perdidos?

- Nuestra perspectiva es que Massa vuelva a poner en primera línea la cuestión política. Debemos recordar que él tiene una aspiración política importante y sabe que esta es una jugada muy fuerte. Si no le fuera bien, políticamente se verá muy disminuido, más que cuando ingresó al Frente de Todos. No olvidemos que Massa tiene una trayectoria en términos políticos declinante desde el 2013 al 2019. Por lo tanto él sabe que esta chance la tiene que aprovechar.

Asumiendo en el gabinete nacional, volverá a primar la política por sobre la economía, porque él no va a hacer un ajuste en un año electoral. Si bien no es economista, tiene a su cargo un equipo que deberá a ordenar en función de su propia ambición política.

Es decir, lo que antes podría haber sido algo negativo (su ambición política), hoy se convierte en un atributo. . Vamos a ver que ocurre porque aún no sabemos cuáles serán sus medidas concretas. Lo que sí sabemos es que por el camino del ajuste, el que realizó Guzmán, no va a ir; y que la cuestión electoral a Massa le importa muchísimo.

- ¿Qué posibilidad le ve a una tercera opción como la que propone Tetaz y Schiaretti con sus primeros encuentros con miras a una proyección nacional electoralista?

- Si hay algo que podemos concluir es que el centro político, desde Amlo en México hasta Petro en Colombia, no ha sido votado. Todas las opciones de centro, cuando hubo balotaje, no ingresaron a la gestión; y si lo hicieron, fueron las peores en términos de votos ciudadanos. Por lo tanto, el centro político no parece estar dominando la región y tampoco creo que lo haga en Argentina. A mi juicio, la sociedad volverá a enfatizar la polarización con su voto en el 2023 entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

No sé quienes serán los candidatos, pero creo que ese es el escenario que va a volverse a instalar. Ir por el medio, no me parece viable. Alberto Fernández quiso en su primer año de gobierno hacerlo y buscar una alternativa superadora entre esa contradicción Macri-Cristina a través de una contradicción menor Larreta-Fernández. Sin embargo, no le funcionó.

Hoy nuevamente las figuras con centralidad son de la coalición conservadora de Mauricio Macri (que ordena) y en la coalición oficialista Cristina Fernández de Kirchner, que ha ganado centralidad de una manera notable.

Y para el Frente de Todos, las expectativas y posibilidades continúan abiertas en la medida en que no se replique el comportamiento en términos socioeconómicos que llevaron a los resultados ya conocidos en la elección de medio mandato.

- Con Massa protagonista político, ¿la reelección que planteó en Europa Alberto Fernández tambalea?

Creo que ese escenario es muy dificultoso, pero vuelvo a insistir que la ambición política de Massa es hoy un dato positivo, porque sabe que enfrentar las elecciones en estas condiciones socioeconómicas es difícil.

¿Schiaretti presidenciable?

- ¿Qué proyección le ve al gobernador Schiaretti a nivel nacional luego de la experiencia del 2019 y de otros referentes como Mario Negri o Luis Juez, que son fuente de consulta en muchos medios de comunicación nacionales como la voz de la oposición?

- Lo de Schiaretti como tercera opción pienso que es un invento de la "patria consultora", que conozco bastante bien. Se vincula a ese porcentaje del 30% que surge en todas las encuestas preelectorales, de los votantes que no se definen por ninguno de los dos frentes polarizados. Hay una suposición que este porcentaje puede apoyar a otros candidatos. Pero estos votantes, a medida que se van acercando las elecciones, toman sus definiciones y se "magnetizan", es decir, "se pegan" a alguno de los dos polos. Ingresan tardíamente a la dinámica de polarización. No es un electorado disponible, sino que es un electorado en situación de indefinición hasta las elecciones, que no escapan a la dinámica de la bipolaridad. Mejor metáfora no tengo y creo que esto mismo es lo que volverá a pasar en el 2023.

Me parece que Schiaretti cree todo lo contrario, pero para mí ese es un error conceptual. Cuando analizás en términos electorales lo que pasó desde 2003 en adelante en Argentina, te das cuenta que ese tercer espacio no aparece.

El que lo ve bien es Macri, que une el 11% de los votos aportados por Córdoba, el 14% aportados por el interior de provincia de Buenos Aires, el 4% de Mendoza, el caudal de Santa Fe, Jujuy y Entre Ríos y ve que ese porcentaje le es favorable con él como candidato porque reúne casi el 50% del padrón.

En este sentido, Macri tiene la misma propiedad que tiene Cristina, la imagen positiva la transforman en votos. Tanto Cristina como Macri, con dos electorados antagónicos y dos proyectos de país irreconciliables, tienen la propiedad de que su imagen positiva que está en alrededor de los 35 y 40 puntos, se conviertan en votos.

- ¿Qué ocurriría entonces si Mauricio Macri vuelve a ser candidato a presidente en 2023?

Si ponés a competir a Macri tiene 40 puntos de base, que son los mismos puntos que tiene de techo también. El problema de la alianza conservadora es que le es muy difícil perforar ese techo. Veremos qué pasa con el oficialismo. Yo vuelvo a insistir que el atributo de Massa es que va a sobredimensionar la política por sobre la cuestión económica. Y él sabe que para enfrentar elecciones se deben corregir algunas cuestiones. La clase media que le planteó el escenario del impuesto a las ganancias en 2019, ya no existe.

Aún así, la centralidad de Cristina es insoslayable. Lo que Massa hoy necesita es el acuerdo con ella. Veremos por eso, cómo despliega la política en la función pública.

- ¿No cree que puede afectarle sus antecedentes políticos y sus alianzas con uno u otro sector? Es decir, ¿no es candidato a un ´carpetazo´ por los vaivenes ideológicos en su carrera política?

-Si resuelve la cuestión socioeconómica y pone el país a funcionar en una dirección de distribución distinta, los “carpetazos” serán relativos. Porque la Argentina hoy está creciendo y tienen niveles de desempleo bajos. Lo que tiene que mejorar son los ingresos familiares.

- Volviendo a Schiaretti, a nivel nacional se lo ve como ejemplo de ordenamiento y gestión ¿eso no lo ayuda en su proyección nacional como presidenciable?

- Los referentes políticos cordobeses tienen dificultades para desplegarse a nivel nacional porque se ha construido en torno a la provincia. La política local no parece ser el mejor trampolín para nadie. Schiaretti, por ejemplo, es un buen gestor, y está muy bien evaluado. Pero él no tiene proyección nacional como en su momento tampoco lo tuvo De la Sota, que fue un gobernador importante y un hacedor de políticas centrales.

Hoy no hay ninguna figura política del universo provincial que tenga despliegue propio a nivel nacional. Quizás pueda acompañar una fórmula encabezada por otra persona, eso puede pasar.

Pero además ocurre qu eCórdoba tiene esa particularidad de ser un distrito productivo potente y electoralmente poderoso, que ha superado a otros como Santa Fe. Pero a Negri y a Juez, su visibilización en la televisión, tampoco no les da volumen nacional.