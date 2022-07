Bancos pueden ofrecer nuevo régimen de liquidación de soja desde el lunes

El nuevo instrumento para incentivar a que los productores agropecuarios vendan su cosecha de soja antes del 31 de agosto próximo, que fue aprobado este martes por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), ya quedó operativo y los bancos estarán en condiciones de ofrecerlo a sus clientes desde el próximo lunes.

Así lo confirmaron a la agencia Télam fuentes del BCRA, en referencia a la posibilidad de depositar el 70% de los pesos obtenidos con la exportación de soja en una cuenta que ajusta diariamente por variación del tipo de cambio, y el 30% restante a comprar divisas al "dólar ahorro" (oficial + 65%), que el viernes cerró a $226,50 en el Banco Nación.

El objetivo del Banco Central es que las liquidaciones de soja sean, al menos, unos u$s 2.500 millones por arriba de las esperadas hasta el 31 de agosto próximo, y que ayuden así a reforzar las reservas internacionales.

Puntualmente, la norma establece que los productores podrán depositar el 70% de los ingresos producidos por la venta de soja en una cuenta a la vista (es decir, con acceso en cualquier momento a esos fondos) que se ajusta de forma diaria en función de la evolución del tipo de cambio A3500.

Además, por el 30% restante se permitirá la formación de activos externos al valor del dólar oficial más el impuesto PAÍS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP.

No es un “dólar soja”

"De ninguna manera se trata de un dólar agro, ni un tipo de cambio diferencial. Solo habilitamos dos instrumentos de inversión para los productores de soja", aseguró días atrás el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Según cálculos del Ministerio de Agricultura, actualmente hay cerca de u$s 10.000 millones en granos que aún no fueron liquidados, de los cuales una porción más pequeña -cercana a los u$s 3.000 millones- está en centros de acopio pero aún sin precio fijado, por lo que aún no se concretó su venta.

Fuente: Télam - Alejandro Tejero Vacas

