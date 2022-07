La primera cooperativa de distribuidores de diarios en Córdoba es una realidad

Uno de los rubros que resultó duramente afectado por los dos años de pandemia que limitó la actividad económica de muchos sectores productivos, fue sin dudas el de los vendedores y distribuidores de diarios y revistas.

Basta dar una vuelta por el centro de la ciudad Capital como para observar la cantidad de revisteros que cerraron y no volvieron a abrir jamás, o que simplemente desaparecieron de donde solían estar ubicados.

Según Jorge Agüero, presidente de la cooperativa de trabajo CoDIVeDRyAC, de los casi 600 puestos que existían en la ciudad de Córdoba años atrás, no llegan a 150 los que aún sobreviven tras el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado en marzo de 2020.

CoDIVeDRyAC es la Cooperativa de Trabajo Distribución Venta Diario Revista y Audiovisión de la Provincia de Córdoba. Se trata de la primera cooperativa dedicada a este rubro en la provincia, y es conformada por dueños de paradas de diarios y revistas que se vieron afectados por la paralización de la actividad con la pandemia por el coronavirus.

La cooperativa de trabajo comenzó como un proyecto en plena pandemia que recién logró materializarse, obteniendo a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) su matrícula pertinente en febrero del corriente año.

Muchos de sus integrantes, como el propio presidente, hace más de 50 años que se dedican a la actividad de venta de diarios y revistas, y aunque algunos todavía lo siguen haciendo, decidieron aunar fuerzas para poder salir de la crisis en la que se vieron sumidos por los alicaídos ingresos, la necesidad de ampliar en número de suscripciones a las publicaciones aún vigentes, y hasta convertirse en posibles propaladores o vendedores publicitarios por medio de la organización cooperativista.

Incorporar la tecnología audiovisual

En diálogo con La Nueva Mañana, Agüero explicó: “Dadas las circunstancias que se vienen dando, en especial ahora con las nuevas tecnologías, decidimos que a la actividad debíamos incorporarle otra impronta para conquistar un espacio que por la cuarentena produjo una caída en la comunicación gráfica de casi el 90% de los productos existentes. Hoy vemos esta triste realidad en los kioscos del centro, ya que la mayoría están cerrados y un panorama similar o aún peor se vive en los barrios cordobeses”.

“Hoy casi todo se maneja por suscripción porque prácticamente la venta de contado de diarios no existe. Asimismo, hay que recordar que el único diario de tirada provincial que quedó y se imprime de lunes a lunes es La Voz del Interior, otro no hay, recordó.

Por otro lado, aclaró que el 70% del plantel de vendedores de diarios de la ciudad Capital está jubilado. “En otros tiempos, nuestros hijos eran quienes heredaban el puesto de venta, pero en la actualidad nuestros chicos se dedican a otras tareas o estudiaron para ejercer alguna profesión. No quieren saber nada con heredar estos puestos. También esa es otra de las razones por las cuales de los más de 600 puestos que habían en la ciudad, hoy no quedan ni 150 abiertos”, aseguró el presidente de CoDIVeDRyAC.

Agüero compara la situación con aquel tango de Carlos Gardel, “Cuesta Abajo”, que cita “la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”. “Esa figura del trabajador que estaba en la esquina, que hablaba con los vecinos, desde el ciudadano más humilde hasta el Papa o el presidente de la Nación, ya no existe. Esto también ocurre porque hay toda una generación, que tiene menos de 50 años, que ya no lee diarios; menos aún impresos en papel. Ese es el gran problema”, reflexionó Agüero.

Jorge Agüero: "Por estos días, lo que estamos intentando es que se aplique la resolución 950 del Ministerio de Trabajo, para poder obtener la credencial que nos permite ejercer lo que llaman un ´servicio a la comunidad´" .

Proyectos de la cooperativa

Aunados como cooperativas, actualmente son seis los miembros que conforman CoDIVeDRyAC, y es por eso que buscan, por un lado, sumar nuevos socios para poder trabajar juntos en pos de un mismo objetivo. Y, por el otro, realizar gestiones con distintas entidades para que aquellos vendedores y distribuidores que no cuentan con los aportes necesarios, puedan acceder a la jubilación; y quienes sean activos, lo hagan a una obra social.

Entre los proyectos que tienen, está el de poder realizar distintos convenios para incorporar la posibilidad de difundir publicidad audiovisual en los puestos de diarios, o callejera a través de automóviles de propiedad de los asociados; que se sumaría a los recorridos de distribución domiciliaria o de suscripciones que vienen realizando cada puestero asociado.

También se están realizando convenios con Anses y el Pami para aquellos asociados que están en proceso de jubilarse, y con Apross para solicitar la reapertura ampliada de afiliados de distintas instituciones como los miembros de esta cooperativa.

Otras de las gestiones realizadas, fueron con el Banco Credicoop para acceder a cuentas bancarias para los asociados y la propia entidad; y se dialogó con distintos medios de comunicación de Córdoba para darse a conocer y poner a disposición sus servicios.

“Por estos días, lo que estamos intentando es que se aplique la resolución 950 del Ministerio de Trabajo, para poder obtener la credencial que nos permite ejercer lo que llaman un ´servicio a la comunidad´. Esto nos habilita a la distribución de revistas, hacer publicidad, encuestas, venta de artefactos y accesorios de celulares, entre otras actividades… Es decir, el rubro podría ampliarse como reza la resolución que ya se aplica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el Gran Buenos Aires”, indicó Agüero.

Asimismo, a través de La Nueva Mañana, se convocó a los puesteros y distribuidores de diarios y revistas que deseen formar parte de esta cooperativa a ponerse en contacto con ellos, comunicándose al teléfono 351 7464354 o al e-mail [email protected]

