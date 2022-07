Especial para La Nueva Mañana

Desde el 23 de noviembre de 2017 la justicia de la provincia de Jujuy desatiende la resolución emitida por el supremo organismo de DDHH interamericano en relación al estado de prisión preventiva de la dirigente social Milagro Sala. La Nueva Mañana dialogó con el secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y con el abogado Marcos Aldazábal, integrante del equipo de la defensa de la dirigente social jujeña, a fin de obtener una clara perspectiva del particular caso que conmueve –por las arbitrariedades presentes en el mismo- al ámbito de la justicia nacional respecto a los derechos humanos en nuestro país.

Horacio Pietragalla Corti es el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina.

LNM -¿Cuál es la posición de la Secretaría de DDHH respecto al caso Milagro Sala? ¿Qué tipo de acciones se llevan a cabo en pos de que se respeten los derechos de la dirigente?

Horacio Pietragalla (H.P.) -La Secretaría de Derechos Humanos está profundamente preocupada por la situación de salud e integridad física y psíquica de Milagro Sala y por la resistencia de las autoridades judiciales y políticas de la provincia de Jujuy a acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como autoridad máxima y rectora de la política de derechos humanos del gobierno nacional y, además, como representantes del Estado argentino ante los organismos internacionales, desde la Secretaría de Derechos Humanos hicimos muchas gestiones ante las autoridades competentes de Jujuy para demostrar la necesidad de que se cumplan las medidas provisionales dispuestas por la Corte Interamericana en el año 2017. Para la Secretaría de Derechos Humanos, Milagro Sala es víctima de una persecución judicial arbitraria. Pero, además, es víctima de un hostigamiento que compromete seriamente su salud e integridad física.

LNM-¿Cómo ha influido en la Secretaría en cuanto a la implementación de medidas concretas por parte del organismo la reciente visita del presidente de la Nación a la dirigente hospitalizada?

H.P.-Para la Secretaría de Derechos Humanos, la visita del Presidente a Milagro Sala es un punto de inflexión. Es un gesto muy importante que demuestra que, efectivamente, Milagro Sala es víctima de una clara persecución. Así lo ha dicho el Presidente. Pero, también, es un gesto muy importante en cuanto a la necesidad de acatar las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos.El Presidente reforzó con su visita a Jujuy que todas las autoridades de Argentina, incluyendo a las de Jujuy obviamente, deben respetar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Lo que impide que se cumpla con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la resistencia de las autoridades políticas y judiciales de Jujuy, que han demostrado un evidente ensañamiento contra Milagro Sala”.

LNM-¿Qué impide que se cumpla con la resolución del 23 de noviembre de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -la cual ha sido ya ratificada por la Corte Suprema- en atención al caso Milagro Sala?

H.P.-Lo que impide que se cumpla con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la resistencia de las autoridades políticas y judiciales de Jujuy, que han demostrado un evidente ensañamiento contra Milagro Sala. No se explica de otra manera. Las violaciones a las garantías judiciales; la cantidad de causas que se le inician; la forma en la que se la notifica o se realizan sus traslados; la forma en que se lleva adelante la prisión domiciliaria -que no se advierte siquiera en el caso de los represores- son ejemplos palmarios del especial ensañamiento que tienen contra Milagro Sala. Este trato no lo sufre ninguna otra persona investigada penalmente en Jujuy, y es algo que la Corte Interamericana está advirtiendo. Entonces, lo que impide que se acate la resolución es la decisión política de Morales, y el sometimiento del Poder Judicial a los caprichos del Gobernador.

LNM- Por estos días se escuchan propuestas que van desde el indulto, la intervención del poder judicial de la provincia de Jujuy o la intervención a la misma provincia, ¿cuál es la opinión del secretario nacional de DDHH respecto a estas propuestas?

H.P.-Los Poderes Judiciales cumplen un papel muy importante en la protección de los derechos humanos. Cuando el Poder Judicial no funciona no se respetan los derechos humanos. Y lo que está pasando en Jujuy, no solamente en relación con Milagro Sala -sino con muchos otros defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, que son víctimas también de hostigamiento y persecución-, demuestra que el Poder Judicial de Jujuy no está cumpliendo con su rol de garantizar los derechos humanos y, por lo tanto, es correcta la propuesta de una intervención federal del Poder Judicial, porque la Constitución Nacional prevé ese instituto justamente para casos como éste.

“No hay argumentos jurídicos para que se mantenga la prisión preventiva”

Marcos Aldazabal es integrante del equipo de abogados que se ocupa de la defensa de Milagro Sala.

LNM-¿Cuál es el argumento judicial esgrimido para que Milagro Sala esté cumpliendo tanto tiempo en prisión preventiva?

M.A.- La verdad es que no hay argumentos jurídicos para que se mantenga esta situación; en el código penal de Jujuy el máximo de la prisión preventiva es de dos años, extensible a tres. Por otra parte –como es de público conocimiento- la prisión preventiva se justifica por dos motivos: la existencia de algún riesgo, por algún posible accionar del acusado, de entorpecer la investigación, y/o estar en presencia de un real peligro de fuga del procesado; pero en este caso no existen ninguno de los dos riesgos porque, en primer lugar, la investigación ya está concluida, y porque, además, respecto al peligro de fuga la acusada, Milagro Sala, desde el primer momento –y siempre- se ha mantenido a derecho en todas y cada una de las series de causas en su contra; siempre se ha presentado en los tribunales y ha contestado todo como es debido. Resumiendo, no hay ninguna justificación para que esto siga así, y más luego de haberse cumplido todos los plazos de prisión preventiva.

LNM-¿Cuánto tiempo más puede llegar a transitar Milagro Sala en dicha condición?

M.A.-No se puede especular en ese sentido, porque legalmente ya debería haber terminado de transitar la prisión preventiva; pero como no se rigen por criterios legales, y todo lo que deciden es completamente arbitrario, es imposible saber cuánto tiempo más puede extenderse el tránsito de Milagro Sala en esta condición.

