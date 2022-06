El ministro de Desarrollo Social de la Nación recibe a la Unidad Piquetera

"Si no hay respuesta satisfactoria, vamos a realizar un acampe en todo el país", dijo Eduardo Belliboni del Polo Obrero.

"Si no hay respuesta satisfactoria, vamos a realizar un acampe en todo el país", dijo Eduardo Belliboni del Polo Obrero. Foto: Twitter Soledad Díaz García

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, recibirá este miércoles, a las 18, a representantes del espacio Unidad Piquetera (UP), que integran movimientos sociales de izquierda.

El objetivo es escuchar las demandas de estas organizaciones, que vienen realizando movilizaciones en reclamo de "trabajo genuino y asistencia alimentaria a los barrios pobres", entre otras demandas.

La reunión fue acordada tras multitudinarias movilizaciones que se desarrollaron una semana atrás en todo el país.

Además de "trabajo genuino y asistencia alimentaria", los manifestantes reclaman "un salario básico de 100.000 pesos para todos los trabajadores", declararon a Télam voceros del Polo Obrero.

"Vamos a ir (a la reunión), no movilizados, pero sí con las asambleas que han votado que, si no hay respuesta satisfactoria, vamos a realizar un acampe en todo el país, porque no aguantamos un minuto más esta dilación", advirtió Eduardo Belliboni, dirigente de este espacio, en declaraciones a la prensa.

El dirigente trotskista dijo que el sector no quiere "volver a la situación de crisis, como cuando tuvimos que movilizarnos en todo el país de a miles por cuestiones elementales".

La Unidad Piquetera (UP) está integrada por el Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Movimiento Barrios de Pie; el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).

Noticias relacionadas: