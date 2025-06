La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar al presidente Javier Milei con un mensaje en la red social X en el que lo llamó “economista experto en crecimiento con y sin dinero” y lo acusó de sostener un modelo sin resultados.

"Fíjate, porque ya NO TENÉS QUÉ AJUSTAR. Te quedás con guita que es de las provincias. TENÉS A MEDIA ARGENTINA QUE NO LLEGA A FIN DE MES Y SE ENDEUDA PARA COMER y arriba los números no te cierran. Ni en dólares”, escribió CFK.

La dirigente detalló cifras del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) para sostener que “LOS DÓLARES SE VAN Y LAS INVERSIONES NO LLEGAN” e ironizó con la frase futbolera “resultado mata relato”.

“¿Seguís pensando que los que se llevaban los dólares afuera ‘eran héroes contra la casta’?”, manifestó.

Los “numeritos” que enumeró Cristina:

USD 3.226 millones: salida del sector privado no financiero en mayo, “récord desde 2003”.

USD 5.247 millones: egreso en abril; “en 45 días se llevaron el 44 % del desembolso del FMI”.

USD 25.921 millones: superávit comercial acumulado (dic-23/may-25) “que se esfumó en turismo emisivo y pago de intereses”.

USD 1.500 millones: saldo negativo de Inversión Extranjera Directa desde diciembre de 2023.

Licitación de deuda en pesos: “el 42 % no renovó y obligó a pagar tasas sobre la inflación”.

La exjefa de Estado cerró con una advertencia: “Sabemos que sos cruel; lo que no podés ser es boludo y no darte cuenta de que vas a un callejón sin salida”.

