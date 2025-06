Tras la noticia de la detención del director de Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, el bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) emitió un comunicado titulado "La corrupción supera a la ficción", en el que aludió a una corrupción estructural en el gobierno.

Respecto a los hechos revelados este viernes por la mañana por el fiscal Guillermo González, dijeron: "No creemos que esto sorprenda a nadie, a excepción del ministro Juan Pablo Quinteros quien se acaba de mostrar acongojado y, como ya lo hemos dicho, superado por la situación".

"Ochoa Roldán fue ascendido por el propio Quinteros quien acaba de decir que la foja de servicios del director era intachable", agregan y se preguntan entonces: "¿Cómo puede ser que el Fiscal González, en tan poco tiempo, desde el ascenso de Ochoa Roldan hasta ahora, haya descubierto un entramado de corrupción como el descripto, sin que se haya hecho durante un tiempo más largo?".

El bloque radical celebra que "aún la Justicia es un poder independiente en Córdoba" y destaca el "gran trabajo del fiscal González".

"No es el ministro Quinteros quien manda a investigar a sus subalternos, no es el jefe de la bancada oficialista Miguel Siciliano quien duda del accionar de la fuerza, no es el gobernador Llaryora quien lleva adelante estas investigaciones, porque ellos forman parte de esta corrupción estructural", asegura el comunicado.

Finalmente, el comunicado vincula este escándalo en la cúpula de Policía Caminera a "26 años de un gobierno que, evidentemente, se está cayendo a pedazos"; "que ya no puede esconder con la mano la impunidad y la negligencia con la que se maneja".

Con ironía y en referencia a la polémica desatada en la víspera por el video intervenido con inteligencia artificial que lanzó Rodrigo De Loredo, utilizando la imagen del gobernador Martín Llaryora, concluye el documento: "Esto no es inteligencia artificial, esta es la realidad de nuestra provincia".