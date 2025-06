La vicepresidenta Victoria Villarruel oficializó este viernes la citación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a una sesión para el próximo miércoles a las 11, para que complete su informe de gestión, después de que se retirara molesto por un cruce con una senadora de la oposición.

Francos se retiró ayer de manera intempestiva luego de que la senadora del interbloque peronista Cristina López lo calificara de “mentiroso” durante la exposición del 143° informe de gestión, lo que fue calificado por el funcionario como una “falta de respeto”.

Tras la abrupta salida de Francos, y ante la propuesta del presidente del interbloque kirchnerista, José Mayans, se votó una moción para volver a citar al jefe de Gabinete para el miércoles próximo a las 11 para completar el informe y que los senadores puedan realizar las preguntas que aún no se habían efectuado.

Villarruel oficializó la citación a Francos tal como se dispuso ayer en la sesión, luego que el jefe de Gabinete se retirara tras declarar ante la prensa acreditada que no iba a quedarse “si no le creen”.

Posteriormente, el ministro coordinador justificó su decisión de irse del lugar por lo que consideró “faltas de respeto y acusaciones fuera de lugar” de la senadora López.

La legisladora había afirmado este jueves que al Gobierno “poco le importa” la soberanía del Atlántico Sur, de Malvinas y el futuro de la Antártida” porque, a su criterio, para Francos y el presidente Javier Milei, “Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras”.

“La verdad que leí las respuestas que nos mandó y debo decirle que la verdad es un mentiroso”, lanzó la fueguina a Francos, quien pidió a López que se retractara, algo que la senadora no hizo.

Francos ratificó hoy sus criticas a la senadora en un reportaje que realizó a Radio Splendid donde señaló que a esa legisladora “le queda grande el cargo”.

“Lo de la senadora López me pareció totalmente fuera de lugar. Le queda grande a esta señora el cargo de senadora nacional”, aseveró.

Además señaló acerca de los informes que brindó en el Congreso que “nunca hubo una falta de respeto ni en diputados ni en senadores que me obligaran a retirarme. De hecho, nunca me ha retirado. Pero yo no voy a admitir que una senadora me haga imputaciones y cargos que no corresponden de una manera que no corresponde”.

Fuente: NA

