UNA LEY QUE NO SE CUMPLE. La abogada María Terrango en diálogo con LNM: "Se han despedido a muchos más integrantes del cupo que del resto, si uno compara los números”, dijo la abogada. En muchos organismos ya no hay trabajadores travestis trans. El fin de la contratación no se vincula estrictamente con la ley de inclusión sino más bien con la modalidad de contratación, es decir, son contratos que se vencieron y no fueron renovados.