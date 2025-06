"Me sentía desamparada". "El mismo problema, encontrando las mismas lágrimas". "Ser una misma pero sin dolor". "Hablar sobre lo que me pasa me trajo paz y felicidad". "Me escucharon y aconsejaron". "Ser una misma, con aciertos y errores, pero ya sin dolor". "De a poco fui saliendo más fuerte y mi angustia se fue achicando". "Hablar sobre lo que me pasaba, me trajo mucha paz y felicidad". "A mis 73 años, siento mucha energía en comenzar de nuevo a disfrutar lo que no pude antes, por dedicarle tiempo a quien intentó destruirme". "Estoy viva gracias a vos".

Los testimonios brotan en medio del abrazo colectivo, que la Asociación Con Voz genera a través de sus grupos de acompañamieto a mujeres que han sido víctimas de violencia machista. No son frases sueltas, ni casuales, sino que forman parte de una problemática que atraviesa de lleno a la sociedad y que se cobra la vida de una mujer cada 26 horas en Argentina, a manos de hombres.

En ese marco, y a pesar del vaciamiento que el Estado nacional viene llevando de los organismos que implementaban las políticas públicas destinadas a acompañar a las víctimas y a prevenir las violencias de género, organizaciones conformadas por mujeres y diversidades, como la Asociación Con Voz dan batalla contruyendo redes y herramientas colectivas.

De esta manera, es que este jueves la ONG fundada por Ruth Ahrensburg lanzó en el Centro Cultural de la UNC, la guía "Caminando Con Voz. El grupo de mujeres como herramienta para construir vida libres de violencias".

La Nueva Mañana dialogó con Ahrensburg sobre el trabajo de asociación que fundó junto a compañeras hace más de 30 años cuando ni siquiera se hablaba de violencia de género, la elaboración de la guía, el rol clave de las voluntarias, y la importancia de contar con herramientas que puedan ser socializadas para combatir la violencia de género y acompañar a mujeres.

"Acompañamos a mujeres sobrevivientes de tentativas de femicidio y también compartimos con mamás cuyas hijas han sido víctimas de femicidio. Esto hace que siendo facilitadoras, el trabajo sea muy muy duro, por lo que hay que formarse en empatía y poder reconocer los propios límites porque se trabaja con dolores muy profundos. A veces hasta cuesta comprender cómo se sobrevive con tanto dolor", comienza contando Ruth a LNM.

-¿Cómo surge la ides de crear una guía y en que aspectos se concentraron?

Esta guía fue construida en base a objetivos generales y específicos que identificamos a trabajar a la hora de combatir las violencias. Intentamos responder interrogantes acerca de cómo intervenir, cómo se conforma un grupo de mujeres, cuáles son algunas pautas que hay que tener en cuenta para cuidar a las participantes, y también pautas para las facilitadoras, coordinadoras de grupos que acompañan a víctimas y también a familiares. Todas hemos pasado por situaciones de violencia de diferente naturaleza, entonces es importante reconocer en cada facilitadora su camino transitado en la recuperación y que esta sea una ofrenda amorosa para las compañeras del grupo, donde ella comparta su coraje, sus dudas, sus incertidumbres, las soledades, porque el camino de salir del camino de la violencia es un camino de ida con muchos pétalos de rejosa, pero también con algunas espinitas y abrojos. Nuestra guía es una ofrenda a la comunidad, en gratitud también por todas las mujeres que han confiado en nosotros, que nos han acompañado, que siguen acompañando y participando. Nosotros en 32 años hemos acompañado situaciones de extrema gravedad, ayudando a mujeres a reconocer sus derechos y poder valerse de ellos, así como también mostrar que las normativas legales están vivas.

-Qué contenidos incluye la guía y a quiénes está dirigida?

En grandes rasgos esta guía busca alentar el trabajo territorial y ayudar a cometer menos errores que los cometimos nosotras por la ansiedad de ayudar, desconociendo algunas herramientras. La guía fue confeccionada en base a tres pilares fundamentales, que es nuestra experiencia en 32 años, en la gestión de acompañamiento de mujeres en situación de violencia machista, o que hayan pasado por ella y que hayan quedado con secuelas severas, aunque secuelas la violencia deja siempre. La guía busca fortalecer los acompañamientos territoriales en comunidades, organizaciones, barrios. El segundo pilar es la formación en la temática de género y en tercer lugar los derechos humanos, que para nosotros es un tema fundamental. Muchas veces decimos y acordamos en defenderlos, pero cuándo ahondamos un poco más sobre cuáles son, muchas y muchos de nosotros los desconocemos. Y no se puede defender lo que no se conoce. Por otro lado, la guía consta de un glosario en materia de género y violencias, y de testimonios de mujeres que forman parte de los grupos. Está dirigida a todas aquellas mujeres que deseen contruir la piedra basal de la lucha contra la violencia, que comienza por formar un grupo de mujeres.

-¿Qué importancia tienen los grupos de mujeres en la lucha contra la violencia machista?

En Con Voz llevamos 32 años acompañamiento a mujeres en situación de violencia o el riesgo de estarlo. Tenemos un servicio de orientación conformada por profesionales y por abogades que es un espacio de primera escucha donde se orientan los pasos a seguir, ya sea brindando acompañamiento legal o psicológico, pero siempre con el mismo objetivo que es que las mujeres puedan ponerse a salvo. Y paralelo a ello, está el grupo de mujeres que es el tesoro más grande que tenemos y ha sido el trabajo fundamental de la Asociación en cuanto a la misión que tenemos.