Lenguaje inclusivo: "Hay mucho para mejorar, pero no se hace prohibiendo"

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró este viernes que si bien "hay que mejorar" la educación, eso "no se hace prohibiendo" el lenguaje inclusivo, y señaló que la causa es más profunda, dado que "se trata de evitar la discriminación".

Fue al referirse a la medida que adoptó la cartera educativa porteña de prohibir el uso de las "e", "x" y "@" en los contenidos que dictan los docentes en clase, el material que se le entrega a los estudiantes y en documentos oficiales de los establecimientos educativos.

"Tenemos que mejorar, pero eso no se hace prohibiendo, mejorar es que no haya violencia, que no haya femicidios, que no haya desigualdad, ni discriminación", afirmó el ministro al canal de noticias C5N.

En este sentido, explicó: "Nosotros pensamos reafirmar la idea de que la escuela enseña lengua y matemática, enseña a integrarse, a querer y que te quieran, enseña los contenidos, la escuela exige, es una institución que trata que mejoremos y nosotros tenemos que mejorar para que puedan aprender mejor lengua y matemáticas. En esa idea, toda la investigación científica indica que las condiciones sociales son un factor importante"

"En nuestro país tenemos que mejorar, porque tenemos un 50% de chicos pobres y ése es un condicionamiento muy grave para aprender y enseñarles", aseguró.

Además, Perczyk señaló que las condiciones educativas de la mamás y los papás "son determinantes a la hora de ver los resultados educativos", como así también "los días y horas de clases y los salarios docentes".

"Si lo usan es por que lo entienden"

"La Argentina tiene 24 provincias y cada una está enfocada en que haya más días y horas de clases, en que haya libros en las escuelas, pero hay que pensar que si tantos chicos y chicas usan ese lenguaje refleja otra cosa, una situación de injusticia, de machismo con las chicas y mujeres argentinas, y que si lo usan es porque entienden que es una herramienta para que eso cambie", manifestó el funcionario nacional.

A modo de ejemplo, Perczyk recordó que el franquismo prohibía la zurdería, que se escribiera con la mano izquierda, porque dijo "con eso pensaban que corregían algo y las causas son más profundas, acá tenemos mucho que mejorar, tenemos que lograr una sociedad igualitaria, que todas las chicas pueden ir en las mismas condiciones que lo varones".

"Tenemos que mejorar la economía y que todos los chicos, sobre todo los mas humildes, pueden ir en las mismas condiciones, para eso se bajo el índice de desocupación que está en el 7 por ciento, pero hay que mejorar los salarios. Tenemos que mejorar, pero eso no se hace prohibiendo, mejorar es que no haya violencia, que no haya femicidios", dijo luego que esta mañana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, afirmaran que "hay que respetar las reglas del idioma español".

También, el titular de la cartera educativa contó que "el año y ocho meses de no presencialidad ha afectado a muchos chicos, sobre todo a los que tienen menos recursos, eso es evidente y en la semana presentaremos algunos resultados, pero tenemos que ir a resolver la causas más profundas de lo que revela el lenguaje inclusivo, que es quienes sufren la desigualdad que hay en la sociedad".

"Al 7 de abril un informe señaló que recuperamos a ocho de cada 10 chicos que se habían alejado de las escuelas, y en los últimos datos creo que llegamos al nueve de cada 10. Lo que está claro es que no podemos perder a ningún pibe y esa es una política pública que nos fijamos", concluyó.

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Elizabeth Gómez Alcorta, expresó: "Las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos que respeten la libertad y la diversidad. Nada bueno se aprende de una prohibición".

Fuente: Télam

