Rosenkrantz cosechó rechazos al cuestionar una máxima de la justicia social

El vicepresidente de la Corte Suprema sostuvo que "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad", en franca oposición a la famosa frase de Eva Perón.

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia argentina, Carlos Rosenkrantz, afirmó que "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad" al expresarse sobre la "proclama populista" y sus dichos despertaron este miércoles fuertes rechazos por parte de referentes del oficialismo, quienes denunciaron que "obedece al poder concentrado" como cuando fue nombrado por decreto del ex presidente Mauricio Macri "para defender los privilegios de las minorías".

"No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables", expresó el magistrado en el marco de una conferencia titulada "Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica", realizada en la Universidad de Chile el pasado jueves.

“Donde hay una necesidad nace un derecho” es una de las frases más repetidas y populares en Argentina, pronunciada por Eva Perón y se transformó en una de las tantas máximas del peronismo.

Se multiplicaron las críticas

El diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Adrián Grana, en un posteo en su cuenta de Twitter expresó: "Rosenkrantz dice abiertamente que los derechos no son para todos los argentinos. Es una vergüenza que este juez sea vicepresidente de la Corte Suprema. Fue nombrado por decreto por Macri para defender los privilegios de las minorías y obedece como buen alumno al poder concentrado".

En la misma línea, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, publicó en la red social que "esta Corte Suprema es una vergüenza para el pueblo argentino" y enumeró una serie de hechos en su argumento: "Aceptó entrar al máximo tribunal por decreto, representó a las corporaciones, impulsó el 2x1 para liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad, está en contra de ampliar derechos".

Por su parte, el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que "Rosenkrantz está en las antípodas de Evita" y marcó que las declaraciones del juez sirven "para que cada argentino y argentina sepa en qué lugar están parados los que imparten justicia".

"Quien nunca pasó necesidades, jamás sabrá de derechos. Estas declaraciones no hacen más que reafirmar el divorcio que hay entre una parte de la Justicia y la gente, sobre todo de la más vulnerable. Mientras ese divorcio exista, la Justicia será para los que no tienen necesidades", advirtió el diputado José Luis Gioja, vicepresidente primero de la Cámara baja.

Fuente: Télam