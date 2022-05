Crimen de Circunvalación: qué puede cambiar tras la sentencia contra Amoedo

HOMICIDIO VIAL

“Nunca se me cruzó de tener miedo a la muerte”, dijo Fernanda Guardia sobre los momentos antes del choque: “No era un lugar para morir”, agregó. La víctima sobreviviente del crimen en Circunvalación habló ante el tribunal en la primera audiencia del juicio, allí relató lo que pasó el 17 de mayo de 2021 cuando Alan Amoedo, drogado y alcoholizado, conduciendo a alta velocidad por la banquina mató a Sol Viñolo y Agustín Burgos y la dejó gravemente herida a ella mientras esperaban una grúa tras sufrir un desperfecto mecánico.

El juicio contra el joven, que ahora tiene 29 años, inició el martes pasado, el mismo día que se cumplía un año del hecho. “De repente todo fue un remolino, una fuerza, un viento. Algo estridente, todo giró. Yo sentí que tenía los ojos abiertos pero no veía. Podría fraccionar esa vuelta. Veo cuando el auto toca, veo a Agus tirado a varios metros, ya muerto. Fue darme cuenta de lo que había pasado. Algo nos había pasado por encima”, contó la joven ante los jueces Roberto Cornejo, Gustavo Rodríguez Fernández y Martín Bertone, quienes este viernes tras la última palabra del acusado, emitirán sentencia.



Ante la pregunta de qué espera del proceso, Fernanda respondió: “Una cosa es devolver la esperanza y otra recuperar lo perdido, de eso nada. Lo de recuperar la esperanza sería que estacionar correctamente en la banquina no sea peligro de muerte. Que ir a ayudar a una amiga a la que se le quedó el auto tampoco lo sea, o que por eso, puedas perder las piernas. Si esto no sigue pasando, sí es esperanzador”.



Crimen vial

La clave de este juicio está en que si el tribunal hará lugar al pedido de la fiscalía y la querella, por el cambio de calificación legal para que Amoedo sea condenado por “homicidio simple con dolo eventual”, que prevé penas entre ocho y 25 años, o si la sentencia responderá de acuerdo a lo establecido en la instrucción de la causa, un “homicidio culposo”, que se aplica en la mayoría de los siniestros viales y que prevé condenas entre tres y seis años, que de recibir la mínima, Amoedo podría quedar en libertad.

Lo que está en juego es saber si en Córdoba, la Justicia comenzará a discernir entre lo que es un “accidente vial o un homicidio vial”, ya que en palabras del fiscal de Cámara, Gustavo Arocena, “Amoedo no solo podía representarse, sino que, efectivamente, él se representó el resultado que finalmente produjo” al decidir subirse al auto y conducir en esas condiciones.

El viernes pasado, el abogado Jorge Fenández Reuter echó luz sobre las condiciones físicas en que estaba Alan Amoedo la noche previa al choque en Circunvalación. El hombre contó que ayudó al acusado tras un inconveniente con uno de sus neumáticos. Allí, relató que se dio cuenta que estaba “alcoholizado o drogado” y que no estaba en condiciones de continuar manejando. Fernández

Reuter precisó que dio aviso a la Policía y que al observar la situación, también temió por su vida.

En esa línea, tras el pedido del fiscal de agravar la acusación para que se considere el dolo, Fernanda Guardia, indicó a este medio: “Es importante considerar toda la actitud de Alan como persona, donde de repente ese hecho particular, que terminó con la vida de Sol, de Agus y con mis piernas pisadas, fue la consecuencia de un montón de comportamientos que él tuvo. El que pasaba cerca de él temía por su vida”.

Durante los alegatos, la querella pidió 20 años de prisión para Amoedo, a diferencia de la fiscalía que solicitó nueve años pese a coincidir con la calificación legal. (Fotos: LNM)

Cambio de paradigma

Durante el proceso acompañó a las familias el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, quien llegó desde Buenos Aires porque el organismo participa como Amicus Curiae en la causa. Desde hace dos años la ANSV impulsa el proyecto de ley para que se cree la figura de “Homicidio Vial” en el Código Penal, “para que situaciones como estas no dependan de la voluntad de uno o más jueces sino que la legislación, claramente, diga en Argentina que quien usa un auto como un arma, es un homicida”, dice Martínez Carignano.

“Creo que el monto de la pena a Amoedo no es lo central sino que este hecho sea considerado como un homicidio. Estoy convencido que si el tribunal dicta el fallo que esperamos, esto va a marcar un antes y después no solamente en la provincia de Córdoba sino en toda la Argentina”, indicó a La Nueva Mañana el titular de la agencia y agregó: “Estamos muy esperanzados en que efectivamente se haga justicia y se considere este hecho como lo que fue: no un accidente sino un crimen y que el acusado tenga la pena que corresponde”.

En ese marco, el abogado querellante Claudio Orosz indicó que “tiene que cambiar el paradigma que considera menores a estos delitos”. La mayor cantidad de muertes de jóvenes entre 18 y 35 años se producen por accidentes de tránsito, “así les seguimos llamando para darle una entidad menor cuando son crímenes viales”, dice el letrado y agrega: “Algunos de estos hechos pueden ser culposos, pero otros como este, son dolosos”.



Durante los alegatos, la querella pidió 20 años de prisión para Amoedo, a diferencia de la fiscalía que solicitó nueve años pese a coincidir con la calificación legal. En ese marco, Orosz, durante el alegato, presentó un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que por una muerte en siniestro vial aplicó 18 años de pena para un acusado en Tucumán. “Hemos presentado también otro caso el el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que por una muerte también puso 18 años. ¿A alguien le parece que hemos tenido un pedido excesivo? Por dos muertes de dos personas jóvenes con un futuro increíble y por una chica que prácticamente va a quedar imposibilitada por el resto de su vida”, expresó.

“Estamos ante la imperiosa necesidad de un ‘Nunca Más’ para que los crímenes viales sean reconocidos como tales. Se acabó el tiempo para que estos hechos sean tratados como accidentes. Este juicio es un grito, basta ya!”, cerró.

