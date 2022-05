Crimen vial: el fiscal pidió el cambio de calificación contra Alan Amoedo

“Todo lo que sucedió este jueves y viernes a la mañana determina claramente que el señor Alan Amoedo realmente estaba bebido desde el día anterior”, dijo a La Nueva Mañana el abogado querellante Claudio Orosz y agregó: “Incluso cuando su propio amigo declaró y se lo interrogó a fondo, es decir cuando se rascó un poquito la pared, se empezó a caer la pintura”.

Las declaraciones del letrado se dieron poco después de finalizada la tercera audiencia del juicio contra Alan Amoedo, el joven que está acusado de matar a Sol Viñolo y Agustín Burgos, y dejar gravemente herida a Fernanda Guardia, quien rodeada de su familia y los padres y hermanos de las víctimas fatales, sigue todos los días en forma presencial el proceso en la Cámara novena del Crimen en los Tribunales II de Córdoba capital.

En la jornada de este viernes, el fiscal Gustavo Arocena, tras la declaración del primer testigo, pidió el cambio de de calificación legal, es decir, que se aplique la figura de “homicidio simple con dolo eventual”, que en consecuencia agrava la acusación contra Alan Amoedo, quien mató en Circunvalación en 2021 a bordo de un automóvil, conduciendo alcoholizado, drogado y a alta velocidad por la banquina.

La noche anterior

“Hoy -por este viernes- el juicio ha sido particularmente relevante porque hemos escuchado un testigo que nos ha brindado buena información para cambiar la calificación legal, así que hemos dado pie al procedimiento del hecho diverso para que se introduzca esta nueva circunstancia”, confirmó el fiscal de Cámara Gustavo Arocena durante el cuarto intermedio de la audiencia.

Este viernes, el abogado Jorge Fernández Reuter abrió la lista de testigos ante el tribunal y echó luz sobre las condiciones físicas en que estaba Alan Amoedo la noche previa al choque en Circunvalación. El hombre contó que ayudó al acusado tras un incoveniente con uno de sus neumáticos. Allí, relató que se dio cuenta que estaba “alcoholizado o drogado” y que no estaba en condiciones de continuar manejando. Fernández Reuter precisó que dio aviso a la Policía y que al observar la situación, también temió por su vida.

“Lo que está surgiendo hasta ahora, no solo es que podía representarse sino que, efectivamente, él se representó el resultado que finalmente produjo con las muertes de estos dos chicos y las lesiones a Fernanda Guardia”, puntualizó Arocena y aclaró que con esta nueva circunstancia queda habilitada la posibilidad de condenar a Amoedo por homicidio simple con dolo eventual, que parte de un mínimo de 8 años y un máximo de 25 años de prisión.

El segundo testimonio ante el tribunal lo brindó Franco Cuello, amigo de Alan Amoedo, quien fue indagado tanto por el fiscal, la querella y hasta el tribunal dada una serie de contradicciones que fueron surgiendo en su relato sobre si sabía o no dónde estaba Amoedo la noche previa al choque, si el acusado había consumido alcohol, drogas o si había conducido, como así también si él, había tenido contacto con su amigo esa mañana previa al crimen vial.

El tercero en declarar fue el ingeniero mecánico, Jorge Enrique Morera, quien había sido ofrecido como perito por la defensa pero presentó su dictamen tardíamente y “lo querían meter por la ventana”, cuestionó la querella que adelantó que no iba a valorar el testimonio. Entre otros relatos, presentados por la defensa, se escucharon los de Roberto Tévez, Luis Alberto Flores y Alejandro López, quienes contaron cómo es la vida de Amoedo en Dean Funes y negaron que el joven haya conducido en este último año o haya consumido alcohol.

El proceso continuará el lunes, donde está previsto que se de lugar a los alegatos. “No se sabe si habrá veredicto ese día pero sí se confirmó que se llevará a cabo, la discusión final”, precisó el fiscal.

Un cambio de expectativas

“Fue como un nudo que se empezó a desatar en la panza”, dijo Fernanda Guardia durante el cuarto intermedio de la audiencia luego de la solicitud del fiscal para agravar la acusación a Amoedo, algo que las familias venían reclamando desde la instrucción de la causa.

“Es importante considerar toda la actitud de Alan como persona, donde de repente ese hecho particular, que terminó con la vida de Sol, de Agus y con mis piernas pisadas, fue la consecuencia de un montón de comportamientos que él tuvo”, agrega la joven y destaca que Fernández Reuter también temió por por su vida, al igual que algunos testigos que presenciaron el hecho y declararon durante el jueves: “El que pasaba cerca de él temía por su vida”, puntualizó Guardia.

En esa línea, Orosz destacó que, desde un primer momento, en cuanto tuvieron acceso a la causa, tuvieron la certeza que esto no era ni un accidente vial ni un homicidio y lesiones culposas, es decir por imprudencia, “sino que había violación de norma, específicamente establecidas en la legislación nacional con expresa prohibición, una de ellas transitar por la banquina”.



“En su momento, no lo vio así Tomás Casas que instruyó la causa pero la gente viene, testimonia y queda clarísimo lo que sucedió. Esto es un homicidio a secas, un homicidio doloso”, explica el letrado y añade: “Lamentablemente, lo único que sucede es que las dos vidas no las vamos a recuperar ni las dos piernas de Fernanda pero por lo menos este tipo se va a pasar, esperemos, más de una década preso”.

