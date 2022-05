Se realizó un acto por el 10° aniversario de la Ley de Identidad de Género

En la tarde de este lunes se llevó a cabo en el Congreso de la Nación un acto conmemorativo por el 10° aniversario de la sanción de la Ley de Identidad de Género. El 9 de mayo de 2012 el Senado de la Nación sancionó la Ley 26.743 de Derecho a la Identidad de Género con 55 votos positivos, ningún voto negativo y una sola abstención.

De esta manera, Argentina se transformó en el primer país del mundo en contar con una norma que reconocía la identidad de género autopercibida de las personas como un derecho humano, y ya no más como una enfermedad. En la última década más de 12.600 personas realizaron la rectificación registral.

El acto estuvo encabezado por la diputada nacional Gabriela Estévez y contó con la presencia de la Ministra de Mujeres Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la Ministra de Salud, Carla Vizotti; la funcionaria de Renaper Maia Goldín y los diputados nacionales Mónica Macha, Jimena López, Diana Conti (MC), Mara Brawer, Daniel Gollán, Carolina Gaillard, Florencia Lampreabe, Juan Carlos Alderete y Carolina Yutrovic. También estuvieron presentes la Subsecretaria de Políticas de Diversidad del MMGyD, Greta Pena, la Directora de Igualdad de la HCDN, Gisela Manero, y la responsable del Departamento de Géneros y Diversidad de la HCDN, Laura Caniggia.

Además, participaron representantes de las organizaciones travestis y trans tales como Mauro Cabral, Claudia Vásquez Haro (Otrans-CFTTA), Marcela Tobaldi (La Rosa Naranja-FOyL), Karin Tuma (Devenir Diverse-La Liga), Say Sacayán (MAL), Úrsula Sabarece (Furia Travesti-CFTTA), Lía López (Somos Diverse-La Liga), Julia Amore, Florencia Guimaraes (Furia Travesti) y representantes gremiales de APL y APES.

“El movimiento travesti y trans argentino ha demostrado una voluntad constante y permanente desde el amor para construir una sociedad más igualitaria donde todas y todos tengamos los mismos derechos”, manifestó la diputada Gabriela Estévez. “Les debemos aún muchas discusiones, como la de la reparación histórica, o la de la representación política del colectivo travesti y trans”, agregó.

A 10 años de la sanción de la Ley 26.473 de Identidad de Género, celebramos esta conquista histórica y reconocemos a quienes lucharon por ella desde las calles y las bancas. pic.twitter.com/7LeRxgDSRF — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) May 9, 2022

“Nosotras estamos convencidas de que la Ley de Identidad de Género profundizó la democracia en nuestro país, centralmente porque incluyó a una enorme cantidad de personas a la ciudadanía”, expresó la ministra de mujeres, género y diversidad Elizabeth Gómez Alcorta.

“Lo que tenemos por delante es ir por todas las políticas que faltan, que son muchas. El tema del reconocimiento y la reparación es fundamental, porque tiene que ver con la situación de las compañeras sobrevivientes y que pasa pasando la barrera de los 40 años”, afirmó la diputada Mónica Macha.

Hace 10 años, la lucha de las calles se unió a la voluntad política para sancionar la Ley de Identidad de Género, poniendo a la Argentina a la vanguardia en materia de derechos de LGBTI+ en el mundo.



Celebramos esta conquista y seguimos por las que faltan.#IdentidadEnLibertad pic.twitter.com/lQWtq7QaEY — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) May 9, 2022

“La identidad de género es un derecho humano, no hay que patologizarlo, no hay que judicializarlo, eso dice nuestra ley hace diez años. No sólo es importante para nuestro país, es una ley que abre caminos a otros países de nuestra región e inclusive en países del primer mundo”, expresó la ministra de salud Carla Vizotti.

“En esta conmemoración por los diez años de la ley de identidad de género, sigue vigente el pedido urgente por la aparición con vida de Tehuel de la Torre. No olvidar es fundamental también”, pidió la diputada Jimena López.

“El acceso al derecho a la identidad era parcial, oneroso y estaba siempre signado por la mirada de otros: jueces, médicos, abogados. Hasta que, en el 2012, gracias al movimiento travesti y trans y a la voluntad política de Cristina, se sancionó la ley”, explicó Maia Goldín de Renaper. Además, Goldín comentó que en los últimos diez años se realizaron más de 12.600 rectificaciones registrales.

Por su parte, la diputada Diana Conti, impulsora de la Ley, reconoció al movimiento travesti y trans argentino, recordó a los activistas Diana Sacayán, Lohana Berkins y César Cigliutti y se sumó al pedido por la ley de reparación. A su turno, la diputada Mara Brawer rescató la voluntad política que tuvo históricamente el peronismo para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas travestis y trans.

“La Ley de Identidad de Género empujó la despatologización de las identidades trans en el marco de la Organización Mundial de la Salud”, recordó el activista trans e intersex Mauro Cabral. Además, reclamó el tratamiento de la Ley de Protección de las Características Sexuales, para la protección de los derechos humanos de las personas intersex.

“El movimiento travesti y trans sabe de qué lado de la historia tenemos que estar. Aunque sabemos que todavía falta mucho, tenemos que tener memoria”, manifestó la activista trans Claudia Vásquez Haro de Otrans Argentina. Asimismo, reclamó por los plazos en el reconocimiento de la identidad de género de las mujeres migrantes travestis y trans.

Por su parte, la activista trans Marcela Tobaldi de La Rosa Naranja se preguntó acerca de la persistencia del odio contra el colectivo travesti trans y pidió orientar las estrategias y las políticas a combatirlo. “Los medios de comunicación tienen responsabilidad en la instalación del odio contra nuestro colectivo”, respondió la activista trans y funcionaria chaqueña Úrsula Sabarece.

A su turno, la activista trans Karin Tuma de Devenir Diverse afirmó “vamos a seguir por la reparación, por nuestras compañeras que son las sobrevivientes, las que pusieron el cuerpo para que hoy nosotras podamos caminar más libremente”.

“Estas fechas merecen ser celebradas, pero también son muy difíciles, porque tuvieron mucho costo para nosotros”, compartió el activista trans Say Sacayán, hermano de la activista Diana Sacayán, una de las principales impulsoras de la ley, víctima de un travesticidio.

Por su parte, la activista trans Lía López de Somos Diverses reconoció el activismo de las pioneras y pidió seguir trabajando para que las personas travestis y trans puedan realizar sus proyectos de vida sin la “presión” de la discriminación estructural.

Finalmente, activista trans Julia Amore y la activista travesti Florencia Guimaraes, de Furia Travesti, pidieron por servicios de salud especializados para la atención integral de travestis y mujeres trans.

Noticia relacionada: