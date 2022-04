Juez, crítico con Fernández: "Yo conocí a un jefe de Gabinete pícaro"

Verbórragico, siempre al borde del exabrupto o directamente cayendo en él, el senador nacional Luis juez realizó este martes explosivas declaraciones contra el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. El ex intendente de la ciudad de Córdoba y ex embajador en Ecuador durante el macrismo, entre otros cargos, dijo que "este Alberto me espanta" y fustigó la división del bloque del Frente de Todos en el Senado para acceder a una banca en el Consejo de la Magistratura.

En diálogo con La Nación+, uno de los medios porteños que lo tienen como habitual presencia en el piso, Juez remarcó los "problemas judiciales" de Cristina Fernández señalando que "para ella, es casi un juego de niños lo que hizo para tener una banca más en el Consejo, donde está muy complicada, porque tiene no menos de 50 intervenciones".

Al mismo tiempo, quien pretende acceder al sitial en el Consejo de la Magistratura señaló que "voy a ir a fondo contra Cristina. Es una mujer que ha logrado imponer el pánico, pero yo no le tengo miedo".

Por otro lado, acusó al presidente Alberto Fernández de haber comprado su candidatura ofreciéndole a Cristina que "le iba a resolver sus problemas judiciales". Sin embargo, "por su inutilidad, su pérdida de credibilidad, su incapacidad manifiesta y la destrucción de la palabra presidencial, no pudo cumplir su palabra", dijo.

A la vez, consideró que el mandatario "probablemente era un tipo muy picante para estar atrás del biombo, pero ahora que se cayó ha mostrado una inutilidad manifiesta para tomar decisiones". "Yo conocí a un jefe de Gabinete pícaro", concluyó.

Fuente: NA

