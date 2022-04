Diputados del Interbloque Federal se reunieron con Juan Schiaretti

Diputados nacionales del Interbloque Federal y la senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo (Córdoba Federal), se reunieron este viernes con el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Tras el encuentro, los legisladores manifestaron su coincidencia en que la salida de la profunda crisis del país debe darse “por fuera de la grieta”, con calidad institucional y apuntando a combatir la inflación, generar empleo y apuntalar la producción con criterio federal.

En ese sentido, el titular del Interbloque, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, señaló: “Hemos dialogado sobre temas que hacen a nuestra agenda legislativa, ya que el Interbloque Federal junto a la senadora Vigo, expresa una fuerza parlamentaria que está por fuera de la grieta. Hemos venido trabajando en temas que apuntan a fortalecer el federalismo productivo, garantizar la calidad institucional, la creación de trabajo en el sector privado de la Argentina, y en defender los derechos de las personas, el derecho al equilibrio ambiental. Argentina necesita fortalecer este tipo de enfoques en la política en el Congreso de la Nación”.

Agregó: “No somos indiferentes a lo que pasa en otras materias en la coyuntura política, pero tenemos especial compromiso con el futuro del país. Necesitamos un debate de más calidad, federalismo productivo con equilibrio fiscal y justicia social. En ese sentido coincidimos esta mañana con el gobernador Schiaretti”.

Entre los temas que enfatizó Rodríguez figura la necesidad de que “el resto de las fuerzas políticas apoyen la boleta única de papel en este año no electoral. Tengo la sensación de que Cambiemos no está convencido de trabajar en esto. Hago un llamado a todas las partes que forman Juntos por el Cambio a que trabajemos seria y rápidamente en apoyarlo, y si hay algún sector de la política que no quiera apoyarlo que lo haga público”.

Por su parte, el diputado bonaerense Florencio Randazzo, coincidió en que “la grieta aleja a los argentinos de buscar soluciones a temas como la inflación, en un mundo que ha resuelto el problema, ya que los países de la región tienen inflación nula similar a la que Argentina tiene por mes.”

“Coincidimos con el gobernador Schiaretti en que hay que ponerse fuera de la grieta. Nos parece que las posiciones de intransigencia de un lado y del otro están condenando a una Argentina con cada vez menos posibilidad de construir futuro. Creemos que tenemos una enorme responsabilidad de construir un espacio diferente, con sentido común, con racionalidad, con respeto y dialogo con el resto de los actores de la política”.

Y agregó: “Argentina se merece tener dirigentes de otra valía, de otra honorabilidad y otra visión sobre lo que hay que hacer. No es un tiempo de hablar de elecciones, sí es el tiempo de hablar sobre cómo derrotamos la inflación, de cómo entendemos la política productiva, de bajar las retenciones paulatinamente a cuenta de ganancias para que se coparticipen en una Argentina que en términos teóricos es federal pero que en la práctica termina siendo unitaria”.

“Aspiramos a que este espacio crezca y que pueda tener como agenda estas cuestiones tan importantes para las personas comunes, cómo generamos expectativas para aquel que produce sienta que hay un gobierno que lo acompaña y fundamentalmente tiene que ver con la gestión. Córdoba tiene una gran síntesis de todo esto. No hay mejor forma de honrar la política que gestionar, resolver los problemas que tiene la gente todos los días y, sin embargo, el gobierno nacional actual carece de gestión”, cerró.

Agenda en común

En este marco, y ante la consulta de la prensa, el cordobés Carlos Gutiérrez se mostró confiado en que se apruebe el proyecto de baja gradual de retenciones. “El Congreso, por decisión del voto de la gente, quedó con un empate de debilidades. Esto significa que todos aquellos diputados que en el discurso han manifestado y manifiestan su clara adhesión a esta medida, la apoyen. Nosotros estamos dispuestos a discutir el proyecto del bloque, incluso, a sumarnos a un proyecto superador; pero si hay legisladores que de cara al 2023 relativizan la importancia de esto, estamos ante otro escenario de incoherencia. Y este tema hace al desarrollo productivo”.



Por su parte, tras el encuentro, la diputada Natalia de la Sota enfatizó que “está muy presente nuestro gran sentido de federalismo y la necesidad de seguir trabajando en los temas federales. Vamos a recorrer las provincias -tanto Córdoba, Santa Fe como Buenos Aires- lo importante es trabajar juntos en cuestiones legislativas que son de urgencia y que tiene que ver con el trabajo, con la producción, con el crecimiento económico”.

En la misma línea que sus pares, la socialista santafesina Mónica Fein, dijo que “si hay un gobierno que se ha olvidados del federalismo es el gobierno actual. Lo decimos en términos productivos: como el biocombustible, en materia de transporte, de reparto de recursos. Como Interbloque tenemos una agenda para exigir federalismo -en primer lugar- y profundizarlo. Como Interbloque generamos acuerdos con mucho respeto y diálogo para poner en agenda temas como -por ejemplo- la boleta única, entre otros. Somos un ejemplo de lo que el país necesita: la diversidad, pero generando acuerdos fundamentales para salir adelante. Creo que Córdoba lo está haciendo. Le agradezco al gobernador Schiaretti que nos dejó con muchas expectativas para el futuro. Hoy Argentina necesita expectativa para el futuro”.

Por su parte, consultada sobre la propuesta de ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que comenzaría a discutirse en el Senado la semana próxima, Vigo indicó que la única manera en que se avance en proyectos de esta envergadura que tienen que ver con la institucionalidad de Argentina, es sin dudas “a través del consenso. Y lo que yo veo es que no hay ninguna intención de consensuar nada. No se desprende que se busque una solución que se ocupe de los temas centrales como la institucionalidad de la que se desprenden lo otros temas. El Interbloque Federal en Diputados y en mi caso, en el Senado, trabajamos en propuestas comunes para colaborar en recuperar la institucionalidad. Pero esos proyectos tienen que surgir del consenso, por fuera del negocio de la grieta, como señaló Randazzo”.

En el encuentro con el Gobernador Schiaretti estuvieron: los diputados de Córdoba Federal (que responden al schiarettismo) Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca; la socialista santafesina Mónica Fein; los peronistas bonaerenses Alejandro Gutiérrez y Florencio Randazzo; y la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo (Córdoba Federal).

