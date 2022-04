Juez, tras la movida del oficialismo en el Senado: "Tienen miedo"

Tras la división del bloque oficialista en el Senado de la Nación para frenar la embestida político-institucional de la Corte Suprema y Juntos por el Cambio sobre el Consejo de la Magistratura, este miércoles el senador Luis Juez, que es el candidato del Pro a ocupar un lugar en el Consejo, cuestionó la decisión política del Frente de Todos y apuntó contra Cristina Fernández: "Es un papelón institucional, son tramposos por naturaleza".

En declaraciones a El Doce TV, el legislador indicó que la situación "desnuda lo que son capaces de hacer" y destacó que la jugada política del oficialismo es una estrategia para garantizar "impunidad" a la ex presidenta: "Esto pone en evidencia el miedo de esta mujer de ir presa, el miedo que la Justicia la investigue”.

Juez también señaló que la titular del Senado de la Nación busca “meter amigos del poder en lugares bacantes que tiene la Justicia para que terminen sobreseyéndola, absolviéndola o decretando nulidades en investigaciones que la tienen como principal responsable”.

Sobre la posibilidad de quién ocupará ese lugar, el senador cordobés expresó: “Lo van a demorar al tema, si el tema ya era controvertido antes. Ella va a ganar tiempo”. “Yo se lo dije a los senadores: ‘¿Qué me proponen a mí?, si Cristina no va a querer que llegue al Consejo de la Magistratura’, porque yo no me caso con nadie”, manifestó.

La división oficialista

A última hora del martes se conoció que el FdT tendrá ahora dos bloques: el Frente Nacional y Popular que conducirá Mayans, y el de Unidad Ciudadana, con Juliana Di Tullio a la cabeza. De esta manera le quitan al PRO del Senado la condición de segunda minoría, y por ello no sería Juez quien asuma el sitial en el Consejo.

Antes de esa movida política del oficialismo, el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, le había pedido por escrito al titular de la Cámara baja, Sergio Massa que no designe consejeros hasta tanto se defina de manera correcta las minorías que por ley deben tener representación en el Consejo de la Magistratura. desde la oposición pretenden que sean designados Juez y la diputada Roxana Reyes.

Noticia relacionada: