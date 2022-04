Femicidio de Emilse Gajes: “Ya pasó un año y no hay ningún detenido”

“Ya pasó más de un año del crimen de mi hermana, la causa está parada y Acuña hace su vida como si nada”, cuenta a este medio Noelia García, hermana de la joven cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 17 de febrero de 2021, en las inmediaciones del Hospital Misericordia y a pocos metros de la casa de quien era su pareja, Fabricio Acuña. Desde un primer momento la familia lo señaló como el principal sospechoso y pidió por su detención pero, en ese momento, “desde la fiscalía de José Bringas, no lo llamaron ni siquiera a declarar”, indica la hermana de Emilse.

“Cuando estaba con mi hermana, él tuvo tres denuncias: una hecha por la Maternidad provincial de San Vicente porque Emilse llegó golpeada; otra denuncia fue hecha tiempo después por mi mamá porque él le dio una piña en el rostro a mi hermana y la dejó inconsciente; y una tercera que hizo Emilse antes de morir porque Acuña le había robado el teléfono y dinero. Con todo esto, nos seguimos preguntando por qué no está detenido”, dice Noelia y agrega que la causa ya pasó por tres fiscalías y actualmente está a cargo de Claudia Palacios, de la fiscalía número tres, turno cuatro. La familia espera que la causa se active y Acuña sea investigado y quede detenido.

En ese marco, este martes la familia, con apoyo de organizaciones sociales y feministas realizó una protesta frente a tribunales II y pidió ser recibida por la fiscal. Allí, plantearon que pese al registro de denuncias por violencia de género, a Acuña jamás se lo llamó a declarar ni se lo consideró sospechoso.

“El secretario de la fiscal Palacios nos recibió y nos dijo que la causa de mi hermana es muy compleja y se comprometió a darnos información cada semana pero también explicó que aún siguen haciendo averiguaciones y que por eso no lo acusan. Ya pasó más de un año y no hay ningún detenido, nunca investigaron a Acuña”, dice Noelia y agrega que en la reunión en tribunales planteo que podrían haberlo detenido apenas ocurrió el crimen pero nada de eso sucedió. “No supieron qué responderme”, indica.

Noelia cuenta que este año ha sido muy difícil para la familia y que la inacción de la Justicia, la falta de información sobre cómo está la causa, a lo largo de los meses les ha generado mucho dolor y preocupación: “Hace un año que nos dicen que la causa está bajo secreto de sumario pero para qué es esto, ¿para no meterlo preso?. Siguen dilatando la causa y les importa un bledo la familia. No les importa cómo quedó mi mamá después que le mataran a una hija, les importa nada el hijito de mi hermana quien ahora está a cargo mío, que perdió a su madre y no hay justicia por ella”.

“Quisieron tapar la causa”

“El primer fiscal, sin pruebas, quiso instalar que mi hermana era una drogadicta que se mató. Quisieron tapar la causa de mi hermana ensuciándola y no es así, no se mató”, explica Noelia quien también forma parte de la organización Ni Una Menos y quiere que la causa por muerte de Emilse tenga respuestas: “Queremos un cierre para esto, tener la certeza de que el asesino será juzgado”.

Para la familia de Emilse la Justicia debe considerar todo lo que atravesó la joven a lo largo de la relación con Fabricio Acuña y no ignorar el contexto de violencia de género que vivía junto a él. “A mi hermana la mataron, ella no se mató. Quisieron poner el caso como un suicidio, o que se había quitado la vida por la situación que vivía, pero no, a mi hermana la mataron”, explica Noelia y agrega que continuarán las protestas para pedir justicia por Emilse y por la detención de Acuña.

“Todo esto nos hace pensar que lo encubren”, dice la hermana de Emilse sobre Acuña quien era ex estudiante de la Policía. “El cometía violencia de género y en su momento nadie, tras la muerte de mi hermana, ni fiscales ni la Policía habló sobre esto. Él deja la Policía tras las denuncias, no sabemos si es porque se dio cuenta que no podía seguir trabajando de eso, o si lo obligaron a renunciar”, relata la joven.

“Quiero que Fabricio Acuña sea el principal sospechoso del crimen y también quiero que sea el principal imputado, porque hay más involucrados, él no puede haber manipulado solo el cuerpo de mi hermana, ella casi tenía la estutura de él. Alguien lo ayudó y eso tienen que investigarlo”, expresa Noelia y dice que desde un primer momento, con el antecedente de violencia de género, él debería haber quedado preso. “Tiene que considerar que desde que mi hermana conoce a este tipo, su vida con él, ha estado llena de violencia hasta el día de su muerte y por esto necesitamos que haya Justicia”.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

