El Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias de San Luis será en octubre

Este lunes, la comisión organizadora del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas Trans, Travestis, Intersex, Bisexuales y No Binaries en Territorio Huarpe Comechingón y Ranquel anunció en rueda de prensa que el evento se realizará el 8, 9 y 10 de octubre en la ciudad de San Luis.

Reunidas en la Plaza Pringles de San Luis, las distintas comisiones que componen la organización afirmaron que el Encuentro "será plurinacional y de las disidencias". Además, contaron que la organización viene realizando "pre encuentros y asambleas" desde hace dos años, cuando la pandemia impidió la concreción presencial por razones sanitarias.

Agenda de nuevas luchas

Explicaron que en esta cita que desde 1986 tomó el nombre de Encuentro Nacional de Mujeres, "se plantean los nuevos desafíos del movimiento feminista" por la "definitiva liberación contra la opresión que históricamente nos impone este sistema capitalista, patriarcal, colonial y adultocentrista".

Rescataron que en 2019, en la primera asamblea de la comisión organizadora, "nos pronunciamos como Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas Trans Travestis Intersex Bisexuales y No Binaries, es decir, cambiamos el nombre del encuentro porque lo que no se nombra no existe, y es así que desde la inclusión nos sumamos a este momento histórico".

"El espíritu de esas primeras mil compañeras que se reunieron en Buenos Aires no solo sigue intacto, sino que creció, se alimentó, se nutrió porque cada vez somos más; porque somos una marea imparable", concluyeron.

Y agregaron: "No es solo un nombre, es la lucha de todos los movimientos, de las compañeras y compañeres indígenas, de las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binaries. Somos el faro que mira el mundo en materia de luchas feministas".

"El Estado Nación Argentino se creó bajo el genocidio indígena, afro y de sus descendientes; la negación de que no existen diversos pueblos y naciones es invisibilización; y la negación de las lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binaries es invisibilización", puntualizaron.

"El Encuentro es autónomo, auto-convocado, democrático, pluralista, autogestionado, federal y horizontal, en la comisión no hay estructuras jerárquicas", detallaron.

Fuente: Télam

