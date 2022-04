De palo a palo, de sueños a sueños, de conquistas en conquistas

La práctica había terminado. Romina sabía que podía ser un día especial. Se fue a tomar mates junto a Agustina Fragapane. En un rato comenzaba el partido de la Selección, pero estaba nerviosa por otra cosa. Tenía el celular en la mano, y de pronto vibró con un mensaje esperado en el grupo de WhatsApp de las jugadoras de Talleres. Se miraron. No hizo falta hablar, se dijeron tantas cosas con esa mirada. Esas miradas se reprodujeron en todas las futbolistas. “Me largué a llorar. Me descargué. Me temblaba todo el cuerpo. Tenía ganas de gritar. Es que me había parecido toda una injusticia. Había chicas que hacían dos años estaban luchando por esto. Yo hacía tres meses que llegué al club y la estaba pasando mal con esta situación, me imagino lo que era para ellas. Después de la noticia fue un alivio gigante”.

La “noticia” era nada más y nada menos de que se había firmado la autorización para que Talleres femenino pueda volver a jugar en la Liga Cordobesa y tuviera su participación en AFA. Una noticia esperada y muy luchada por las “Matadoras”.

Y este fin de semana las futbolistas albiazules debutarán en la Primera C del fútbol femenino de AFA.

Romina Elías forma parte de este plantel que ya está haciendo historia en el club. La arquera nacida en Santiago del Estero en marzo de 1992 tiene una amplia trayectoria volando de palo a palo. Atajó en General Paz Juniors, Belgrano y tuvo, incluso, experiencia internacional en el 2019 militando en Atlas de México. Se sumó a la “T” para esta temporada, pero es hincha de la “T” como toda su familia. “Soy de Maipú Primera, donde todos somos de Talleres. Cuando entré a la Boutique, me enamoré. Sería lo máximo jugar ahí”, confiesa en diálogo con La Nueva Mañana.

Gol, gol, gol, gol, gol, cinco gritos de gol con ella como protagonista. El 17 de marzo de 2012 Belgrano jugaba su primer partido oficial en el fútbol femenino. En aquella jornada histórica las “Piratas” golearon 19-0 a Barrio Parque y Gabriela Ricca, con la casaca número 7 en la espalda, convertía cinco goles.

Pasó una década de aquel inolvidable juego.

Gabriela Ricca sigue haciendo historia con la casaca de Belgrano: dio múltiples vueltas olímpicas, dejó de jugar como delantera, siguió dando vueltas olímpicas, jugó el primer partido del club en AFA, ascendió. Ahora no hace los goles, los defiende. El fútbol, la vida, los cambios.

“Es una sensación muy linda. Cuando entré a Belgrano era delantera. En aquel primer torneo fui goleadora, salimos campeonas. Después pasé por dos lesiones grandes de mis rodillas, rotura de ligamentos cruzados y meniscos, me recuperé, falleció mi mamá en el medio, después fui un año a jugar a Juniors, volví y en otro puesto. La verdad lo disfruto mucho y estoy muy contenta de ser la arquera de Belgrano, del equipo y de todo lo que estamos viviendo”, le relató Ricca a este medio.

El fútbol femenino en Córdoba es mirado en todo el país. Sus luchas de años, sus batallas por ser visibilizadas, sus conquistas, sus logros, tanto dentro como fuera de la cancha, generan admiración. Belgrano es visto como un modelo. Incluso las jugadoras que las enfrentan al término de cada partido se hacen su tiempo para sacarse fotos con las “Piratas”. Muchas exfutbolistas de Talleres forman parte de la Selección argentina y otras tantas ya son profesionales.

En todas las reivindicaciones las jugadoras de la “B” y de la “T”, más allá de la rivalidad lógica del folclore del fútbol, las encuentra siempre unidas, apoyándose. Saben que representan al fútbol femenino de toda una provincia y del “interior” del país. Belgrano y Talleres son la representación del fútbol federal.

“Nos merecemos esto que va a pasar”

“Romi” no para de elogiar la unión grupal del plantel dirigido por Miqueas Russo. El sábado tendrán su presentación tan anhelada y ella destaca que la ansiedad existe, pero se transformó para llegar de la mejor manera al debut.

Las “Matadoras” debutarán en la Primera C recibiendo a Villas Unidas. Talleres integra la Zona C junto a: Atlético Rafaela, Country Canning, Arsenal, Tigre, Sportivo Barracas, Midland, Villas Unidas y Quilmes.

¿Qué tan importante fueron Beti Soriano, Yami Cazón y Flor Pianello para que no bajen los brazos cuando parecía que estaba imposible la autorización?

- En un momento cuando nos llegó la noticia de que no íbamos a poder jugar a nada, claramente, nos bajoneamos. Pero nos la bancamos y no dejamos de entrenar, de juntarnos, y ellas fueron el motor para eso. Fueron pilares fundamentales, nos transmitían tranquilidad y sabían cómo hacerlo. Somos un plantel muy unido y yo creo, que gran parte, es gracias a ellas. Porque nos decían que sí, que jugábamos, que no, que no jugábamos, teníamos mucha incertidumbre. El desgaste era muy grande, porque es pensar en hacer algo que no sabes si va a pasar. Nosotras elegimos creer en el club, y el club se portó muy bien con nosotras. Sentimos el apoyo, más cuando no había noticias, eso fue más difícil.

¿Y cómo te encontrás vos y tus compañeras de cara al debut en AFA?

- A nivel personal estoy súper feliz. Se terminó la agonía de que entrábamos o no entrábamos. Entrenamos los siete días de la semana, dejamos todo para esto. Nos merecemos esto que va a pasar. Desde que nos dijeron que entramos a AFA a la ansiedad la convertimos en un motor para entrenar. Tenemos todo, un gran equipo humano y deportivo. Tenemos todas las herramientas para hacer un gran torneo. Dialogamos mucho entre nosotras.

¿Cuál es el objetivo?

- Primero vamos a tratar de hacer un gran torneo objetivo, partido a partido. Después afianzarnos, y luego tratar de llevar a Talleres a lo más alto.

“Somos protagonistas”

Las “Piratas” arrasan en el ascenso del fútbol femenino de AFA. Ascendieron a la Primera B con goleadas impresionantes y en esta divisional, también, están superando ampliamente a sus rivales. Esta temporada en cinco partidos goleó los cinco juegos, marcando 38 goles y sin recibir goles. Muchas veces, Ricca es una espectadora de lujo de esos cotejos.

A propósito, la arquera Celeste contó: “Hasta ahora no tuve mucho trabajo, pero es cuando más tenes que estar concentrada, porque una llegada de ellas nos puede costar un gol. Siempre, entonces, trato de estar bien concentrada, mirando las jugadas, acomodando a mis compañeras y siempre metida en el partido”.

¿Cómo hacés para no distraerte?

- Bien concentrada, mirando las jugadas. Observo mucho desde atrás, obviamente tengo todo el panorama.

A propósito, ¿qué te gusta de tu equipo viendo todo desde atrás?

- Me gusta cómo salimos jugando desde abajo, el planteo que entrenamos toda la semana, al medio se juntan a jugar, las diagonales, después las delanteras son tremendas. Tenemos un equipo en todas las líneas con muy buenas jugadoras y en conjunto logramos los resultados que logramos. Nuestro cuerpo técnico nos pide que seamos protagonistas y lo somos.

Amor por el arco

Romina Elías vivió toda su vida en Córdoba y se siente una cordobesa más, más allá de que en su DNI aparezca otra provincia como lugar de nacimiento. Tiene bien marcada la tonada. Trabaja de encargada en el bar Santa Calma. “Son todos hinchas de Talleres y no me hacen problemas cuando tengo que viajar para jugar”, relata sonriente. Y “Romi” ama el arco y el puesto de arquera.

Son tres muy buenas arqueras las que hay en el plantel, ¿cómo es la competencia entre ustedes?

- Muy buena competencia y muy buenas compañeras. A Pampa (Noelia Cerda) la conozco de antes, porque compartimos equipos y entrenamientos. A Juli (Peralta) no la conocía, pero pegamos muy buena onda. Es muy bueno que la competencia sea mucha.

¿Por qué sos arquera?

- Para mí es el puesto más importante, porque sos héroe o villano, la presión de cada segundo me fascina. Un error es un partido, una atajada es un partido. No te podés equivocar, es parte del fútbol. Antes yo jugaba al hockey, pero en el fútbol siempre jugué de arquera.

Las “Piratas” lideran la Zona A de la Primera B, con cinco partidos invictas y sin recibir goles. Belgrano tendrá este fin de semana fecha libre. Y el próximo fin de semana se medirá ante Claypole, equipo al que le ganó la final de la Primera C 2021.

Gabriela Ricca es oriunda de San Antonio de Litín. Llegó a la ciudad hace 17 años, está radicada en la ciudad de Córdoba. Actualmente trabaja en el club. Desde hace ocho años cumple funciones administrativas en Belgrano. “Paso la mayoría de mis horas del día en el club”, cuenta entre risas.

¿Por qué el arco?

- Y el arco fue porque Yanina Sosa, que era nuestra arquera se había ido a Racing de Avellaneda. En los torneos de fútbol 7, con amigas, yo atajaba. Entonces, le dije a Dani (N. de R.: Daniela Díaz, ex DT de Belgrano, hoy en River) que estaba a disposición, que podía ir al arco. Ella me dijo que bueno, que confiaba en mí, y mis compañeras también. Por lo tanto así arranqué como arquera. Obvio, hubo mucho entrenamiento, porque al principio dije que era de caradura. Tengo un entrenamiento específico y eso me ayuda a mejorar muchísimo. Me gusta mucho el arco. Incluso, juego mucho con los pies, tengo bastantes salidas con el pie, antes que con la mano.

Historias distintas y similares, historias de luchas y conquistas, historias de atajadas e historias de sueños.

